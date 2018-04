El Senado aprueba en primera lectura el proyecto de Ley de Partidos

SANTO DOMINGO.- El Senado aprobó hoy en primera lectura el proyecto de ley de Partido Políticos, agrupaciones y movimientos políticos, que dispone primarias abiertas, una iniciativa que divide al propio Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



El proyecto de ley fue aprobado con los votos a favor de los 24 senadores presentes.



Antes de la votación se retiraron los senadores de la corriente del ex presidente Leonel Fernández y del Partido Revolucionario Moderno (PRM).



El sector que encabeza a lo interno del PLD el expresidente del país Leonel Fernández se opone a las primarias abiertas.



Fernández, presidente del PLD, afirma que las primarias abiertas y simultáneas son inconstitucionales y que su "imposición" sería "un atropello institucional".



Los partidos de oposición advirtieron el lunes al PLD que no aceptará imposición en la ley electoral ni en la de partidos.



En ese sentido, reclamaron que para la discusión y aprobación de estas leyes sean conocidas las propuestas conjuntas que han realizado y depositado ante el Congreso Nacional.



Esto, señalaron, "en procura de fortalecer la democracia dominicana y el sistema de partidos, y a fin de garantizar la transparencia que requieren las organizaciones partidarias en el manejo y recepción de los financiamientos tanto público como privado que estas reciben".



Antes de la votación, el anuncio de este debate provocó hoy múltiples reacciones de sectores que defienden que cada partido escoja a sus candidatos a cargos electivos con su padrón interno.



En ese sentido, el excandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader afirmó que se trata de una "insensatez" por parte del PLD que, a su juicio, quiere imponer su criterio en este aspecto.



En declaraciones a la prensa, Abinader acusó al partido gobernante de crear "una situación de crispación a toda la clase política imponiendo un esquema y obligando a los partidos políticos a hacer algo que ellos mismos no quieren".



Mientras que la exvicepresidenta del país Milagros Ortiz Bosch dijo que "ojalá no cometamos el error de volver a permitir que los partidos incidan en las primeras de otros partidos".



En tanto, que el exdiputado Vinicio Castillo Semán, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), señaló que "imponer sin consenso la ley de partidos y las primarias abiertas es una absurda aventura que se devolverá como boomerang".



Este lunes, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, pidió dejar a los partidos políticos decidir la forma de elegir a los candidatos para las elecciones, en medio del debate sobre la conveniencia o no de que se realicen primarias abiertas o cerradas. EFE