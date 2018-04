Qué le dice el Tribunal Electoral a Miguel Vargas y al PRD en el caso de Guido

SANTO DOMINGO.- Desde hace años, el Tribunal Superior Electoral (TSE) viene forzando a los partidos a ajustarse a la Constitución y las leyes, con énfasis en sus propios estatutos, principalmente ante las frecuentes violaciones de derechos fundamentales cuando se trata de expulsiones y otras sanciones.

La última sentencia del TSE, ahora presidido por Román Jáquez Liranzo, juzgó el error en que incurriera el Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) al decidir, como única y última instancia sobre la expulsión de Guido Gómez Mazara.

Claro que el error en el proceso disciplinario lo advierte el propio demandante, que expone y convence al tribunal de dicha falencia.

¿De qué se trata?

El argumento de Gómez Mazara, acogido por el TSE, es que tanto los estatutos del PRD, como la Constitución de la República, le garantizan un doble grado de jurisdicción al ser juzgado.

¿A qué se refiere?

Gómez Mazara o cualquier otro dirigente del PRD debe ser juzgado primero, en el Consejo de Disciplina provincial o municipal, en este caso el Distrito Nacional, y si se produjera una apelación, como segunda instancia actuaría el Consejo Nacional de Disciplina.

En el caso de Gómez Mazara, de acuerdo con la sentencia del TSE, el juicio disciplinario no agotó la primera instancia, por lo que se incurrió en violación de derechos fundamentales.

El estatuto aplicado para juzgar el caso, que data del 14 de septiembre del 2014, en su artículo 51 dice: “Existirá un Consejo Nacional de Disciplina, con jurisdicción sobre toda la militancia del Partido, así como Consejos Provinciales, Municipales y Zonales de Disciplina, cada Consejo con jurisdicción sobre la militancia de sus demarcaciones respectivas. Estarán integrados por cinco (5) miembros (as) con sus suplentes electos (as) por las Convenciones Ordinarias respectivas. Serán elegidos (as) cada cuatro (4) años por las Convenciones respectivas”.

En tanto que los artículos 41 y 42 del Código de Ética y Disciplina del PRD, el cual data del 2 de noviembre del 2005, establecen: “El Consejo Nacional de Disciplina y Ética, fungirá como consejo de alzada y los Consejos de Disciplina y Ética Provincial, sobre la jurisdicción de la Provincia o de los municipios”. (42) “El Consejo de Alzada conocerá de los Recursos de Apelación contra la resolución final del Consejo de Disciplina y Ética de primera instancia. Antes de resolver deberá dar audiencia a las partes a fin de que aleguen lo que estimen pertinente”.

En uno de sus considerandos, la sentencia del TSE dice que conforme con sus estatutos y su código de ética, está claro que el PRD ha adoptado un régimen disciplinario compuesto por dos grados de jurisdicción, que el primero lo constituye el Consejo de Disciplina y Ética provincial, municipal o zonal, mientras que el segundo grado de jurisdicción, le corresponde al Consejo Nacional de Disciplina y Ética.

También quedó claro para el TSE, que las decisiones las decisiones disciplinarias de los Consejos de Disciplina y Ética provincial, municipal o zonal son susceptibles del recurso de apelación y reconsideración, para cuyo ejercicio el recurrente dispone de un plazo de dos días hábiles.

Gómez Mazara argumentó ante el TSE, que en el juicio al que fuera sometido en el PRD se violó su derecho constitucional a ser juzgado por un juez o tribunal competente, de conformidad con el artículo 69, numerales 4 y 7 de la Constitución dominicana.

El TSE anuló las resoluciones de febrero y marzo del 2017 de Consejo Nacional de Disciplina del PRD, mediante las cuales dispuso la expulsión de Gómez Mazara, a quien le atribuyó rebeldía en contra del presidente de la organización, Miguel Margas Maldonado.

Tras la decisión, los derechos de Gómez Mazara como dirigente del PRD quedan restituidos.

El tribunal electoral aclara que su decisión no juzga si Gómez Mazara es culpable o no, sino que se limitó a determinar si en el proceso disciplinario al que fuera sometido se violaron derechos fundamentales.