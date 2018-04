Lula libra una frenética batalla judicial para evitar la cárcel

BRASILIA.- La defensa del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y decenas de organismos de la sociedad civil y ciudadanos abarrotaron hoy los tribunales con acciones que intentan impedir a última hora su inminente ingreso en prisión.



La mayoría de los recursos, incluido el de mayor peso, formulado por la propia defensa del exmandatario, han sido presentados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y la profusión de acciones ha sido tal que causó confusiones, hasta entre los abogados de Lula.



José Paulo Sepúlveda Pertence, uno de los miembros del equipo que defiende al expresidente, llegó a confirmar que la acción presentada hoy ante ese tribunal había sido negada, pero luego rectificó, pues en realidad se trataba de otra demanda.



Sin embargo, la propia defensa de Lula aclaró luego que "esa información estaba incorrecta", pues el recurso que ha presentado aún no ha sido juzgado.



Las acciones son analizadas por el juez Félix Fischer, uno de los miembros del TSJ y responsable en esa corte por los casos vinculados a la operación Lava Jato, referida a la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras y por la que Lula ha sido condenado a doce años de prisión.



Según confirmaron a Efe fuentes judiciales, la apelación negada fue presentada por un ciudadano y era similar a una interpuesta hace poco más de un mes al mismo TSJ, que la rechazó por unanimidad, y a otra también desestimada la Corte Suprema este miércoles.



Sin embargo, el juez Fischer aún debía estudiar "varios" de esos pedidos, aunque todos eran del mismo tenor.



Lula ha sido condenado a prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero y hasta ahora la Justicia ha negado todas las apelaciones que ha presentado para impedir su encarcelamiento tras la confirmación de la pena en segunda instancia.



Los últimos intentos de librar de la cárcel al líder más popular del país fueron planteados al TSJ hoy mismo, apenas unas horas antes de que se cumpla el plazo dado por el juez Sergio Moro, que ordenó la prisión, para que el expresidente se presente a las autoridades para comenzar a cumplir la pena.



Ese plazo vence a las 17.00 hora local (20.00 GMT) y Lula aún no ha aclarado si está dispuesto a entregarse o si, por el contrario, como sostienen algunas fuentes del Partido de los Trabajadores (PT), resistirá al arresto, que quedaría a cargo de la Policía Federal si se llegara a ese extremo.



Desde la tarde de este jueves, cuando fue dictada la orden de captura, Lula ha permanecido acuartelado en la sede del Sindicato de Metalúrgicos de la ciudad de Sao Bernardo do Campo, donde comenzó su carrera política en la década de 1970.



Allí pasó la noche junto a dirigentes del PT y de movimientos sociales y arropado por cientos de militantes que se han concentrado en su apoyo y mantienen el edificio prácticamente rodeado.



La defensa de Lula ha confirmado que, así como apeló al TSJ, ha solicitado una medida cautelar que impida su ingreso en prisión al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Ginebra.



Así como ocurrió en todas las apelaciones anteriores, la defensa alega que, según la Constitución brasileña, una persona no puede ser encarcelada hasta que se agoten todos los recursos posibles, que en el caso de Lula aún llevarían aún al propio TSJ y al Supremo.



Sin embargo, la Corte Suprema ha ratificado una decisión que adoptó en 2016, según la cual una pena puede empezar a ser ejecutada una vez que se confirme en segunda instancia, como es el caso de Lula.



Aún así, en el Supremo está pendiente otro recurso, el cual pide suspender la prisión de Lula hasta tanto la corte decida si revisará su decisión 2016 en relación a la ejecución de la pena después de la segunda instancia. EFE