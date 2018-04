Farruko asegura que no tiene "nada que esconder", tras imputaciones federales

SAN JUAN.- El reguetonero puertorriqueño Farruko afirmó hoy que no tiene "nada que esconder" tras ser imputado por dos cargos federales, entre ellos no declarar 51.802 dólares en efectivo en la aduana federal, aunque logró libertad condicional con un grillete electrónico al pagar una fianza de 100.000 dólares.



"Los quiero mucho, los amo y no tengo nada que esconder", aseguró el artista de 26 años a declaraciones a periodistas al salir de la vista inicial en su contra en el Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan).



El artista, uno de los principales del género urbano, agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y colegas por el apoyo que ha recibido tras ser detenido el martes por las autoridades federales.



Farruko enfrenta acusaciones por no declarar 51.802 dólares en efectivo ante la aduana federal en el Aeropuerto de Isla Grande (San Juan) y contrabando de dinero, pues según informó hoy la Fiscalía federal en Puerto Rico el artista escondió el efectivo en su equipaje y sus zapatos.



De acuerdo con las agencias federales, Farruko tenía que declarar en el formulario de aduanas CBP 6059B que portaba consigo más de 10.000 dólares en efectivo.



A su salida de la audiencia preliminar, Farruko aseguró que no incluyó el monto de dinero en el formulario "porque venía cansado" tras viajar en helicóptero desde la República Dominicana a San Juan.



Ante la imputación, el juez federal Bruce McGiverin aprobó una denuncia y una orden de arresto contra el artista.



Farruko fue posteriormente detenido, según dijo hoy a Efe el portavoz de la Agencia Federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, Iván Ortiz, en la residencia de sus padres en Bayamón, municipio aledaño a San Juan.



Tras su detención, Farruko fue llevado a las oficinas del ICE en Miramar (San Juan) y luego a la cárcel federal en Guaynabo, municipio vecino de la capital, donde permaneció hasta la mañana de hoy hasta que fue trasladado al Tribunal Federal de San Juan para una audiencia preliminar ante McGiverin.



"No tengo nada que decir. Los abogados se encargarán", añadió Farruko, quien fue representado legalmente por Luis Rivera, quien dijo a los periodistas a su salida de la corte que el artista viajará mañana a Miami, donde reside, para entonces partir el viernes a Bogotá para una presentación.



Según explicó Rivera, los 100.000 dólares de fianza se pagarán con 50.000 dólares asegurados con una propiedad y el resto por medio de una firma del artista o de su manejador, Franklin Martínez.



Farruko tendrá en 10 días que entregar una documentación que garantice los 50.000 dólares de una propiedad que posee en Miami, Florida (EE.UU.), donde reside el artista.



Rivera además le pidió al juez McGiverin la libertad para que Farruko pueda salir a varios países de Latinoamérica para proseguir con una gira de presentaciones, lo cual el magistrado aprobó.



Además, McGiverin pidió que se le ponga un grillete electrónico a Farruko para que sea vigilado por las autoridades.



El juez exigió además exámenes rutinarios de drogas ilícitas a Farruko y hasta un posible tratamiento si diera positivo.



McGiverin fijó la vista preliminar para el próximo día 18 en el mismo tribunal.



Si es encontrado culpable, Farruko podría enfrentar una multa de no más de 250.000 dólares, una pena de cárcel de hasta 5 años o ambas.



El caso es investigado por la Agencia de Investigaciones sobre Seguridad Nacional (HSI) y el "AirTAT", integrada por 14 agencias agrupadas bajo el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y Drogas, agregó el comunicado de Fiscalía federal.



A su vez, la asistente de la Fiscalía federal, María L. Montañez, estará a cargo de la acusación contra el artista de 26 años. EFE