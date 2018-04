Tribunal rechaza suspender designación directores regionales de Educación

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó suspender de manera provisional la designación de 107 directores regionales y distritales que realizó el Ministerio de Educación al considerar que en caso de ser acogido el recurso contencioso administrativo interpuesto por varios técnicos de la cartera la medida se podrá ejecutar sin dificultades.



El presidente del tribunal, Rafael Vásquez Goico, explicó que en caso de que se acoja la demanda principal y se ordene la nulidad de la ordenanza 24-2017 emitida por el Consejo Nacional de Educación, no habrá peligro porque "dicha situación revertirá todos los efectos jurídicos que haya producido la misma, incluyendo el proceso de selección por concurso que se ha implementado y la propia selección de los nuevos funcionarios escogidos".



El juez dijo también que el sistema de selección de la norma atacada "no violenta en esencia" los artículos 109 y 115 de la ley de Educación 66-97, al momento de imponer ternas a ser presentadas a Educación para la elección de dichos funcionarios, en vista de que "incluso presenta un paso de avance de tinte democrático con respecto al método previsto en la ley, reduciendo los márgenes discrecionales de los funcionarios encargados de la escogencia".



Aseguró, asimismo, que la discrecionalidad legal es sustituida por un concurso de selección que tiene como base la evaluación de los méritos profesionales de todos los aspirantes.



Vásquez Goico agregó que no existe prueba en el expediente de que los directores regionales y distritales del Ministerio de Educación que ostentan esas funciones, al momento de dictarse la ordenanza atacada, hayan accedido a dichos cargos mediante concurso público, ni que dichas posiciones hayan sido establecidas como de carrera, sino todo lo contrario.EFE