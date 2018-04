Carlos Alvarado, el joven periodista que llega al poder en Costa Rica

SAN JOSÉ.- El periodista, escritor y politólogo Carlos Alvarado se convirtió a sus 38 años en uno de los presidentes más jóvenes en la historia de Costa Rica, tras imponerse ayer domingo en la segunda vuelta electoral al evangélico Fabricio Alvarado.



Carlos Alvarado, del centroizquierdista y oficialista Partido Acción Ciudadana, ganó la segunda vuelta con el 60,7 por ciento de los votos, contra el 39,3 por ciento de su rival.



Tras el triunfo en las urnas, el oficialista insistió en "enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa", y prometió un "Gobierno Nacional" que incluya a todos los ciudadanos, sin discriminación, y que trabaje "de manera tesonera durante los próximos 4 años".



Carlos Alvarado, exministro de Trabajo y de Desarrollo Humano, ha prometido trabajar en la "continuidad del cambio" en Costa Rica impulsado por un relevo generacional y además junto a figuras de otros partidos como Rodolfo Piza, excandidato del Partido Unidad Social Cristiana.



El oficialista, que llegó segundo en la primera ronda con 21,63 por ciento de los votos, frente al 24,99 por ciento del predicador evangélico, fue el ministro más joven del actual gabinete de Luis Guillermo Solís.



Este candidato se presentó como la mejor opción para la población joven y apostó por un cambio generacional que pueda profundizar lo logrado por la administración Solís, la primera en la historia del PAC.



Además ha prometido un Gobierno Nacional que afronte problemas como la pobreza, el déficit fiscal, la infraestructura, el transporte público, entre otras.



Carlos Alvarado se considera estar en un centroprogresista a favor de los derechos de la población sexualmente diversa, a las uniones homosexuales, así como la fecundación in vitro, una posición totalmente adversa a la de su rival en la segunda ronda.



Su mayor logro en la función pública es haber participado como ministro de Desarrollo Humano (2014-2016) en el impulso del programa "Puente al Desarrollo", que redujo la pobreza en dos puntos porcentuales con una atención personalizada y directa a las familias.



Carlos Alvarado milita en su partido desde que tenía 22 años, y se graduó de Ciencias Políticas y de Periodismo en la Universidad de Costa Rica.



En 2014 Solís lo nombró primero ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, y luego ministro de Trabajo, lo que le consolidó como uno de los hombres de confianza del presidente en el primer gobierno del PAC, organización que rompió el bipartidismo de tres décadas en Costa Rica.



Al joven candidato oficialista en un principio no le favorecían las encuestas, que lo ubicaban de quinto con solamente un 6 por ciento, pero tuvo un repunte y logró avanzar a la segunda vuelta.



Carlos Alvarado nació en San José y creció en la localidad de Pavas. Está casado con Claudia Dobles, arquitecta de profesión, con quien tiene un hijo, Gabriel, de cuatro años.



En sus tiempos de estudiante fue vocalista de diversas bandas costarricenses de rock progresivo, entre ellas "Por Partes" y "Dramática", sabe tocar la guitarra y dice que la música "le cambió la vida".



En el 2004 comenzó a trabajar como encargado de prensa de la fracción legislativa del PAC, y dos años después pasó a ser jefe de despacho del diputado Alberto Salom.



Gracias a una beca del Consejo Británico, en 2009 se graduó como máster en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex, Inglaterra.



Cuando regresó de sus estudios en el exterior se incorporó como asesor de la campaña electoral del candidato a la presidencia Ottón Solís (2009-2010), fundador del PAC y actual diputado.



Entre 2011 y 2012 trabajó en Panamá en una empresa de transacciones, donde diseñaba y ejecutaba iniciativas comerciales para América Latina, y en 2013 se convirtió en el director de comunicación de Luis Guillermo Solís.



Además, pese a no estar involucrado directamente, tuvo que luchar en la campaña contra las críticas al Gobierno sobre el caso de supuesta corrupción del "cementazo" destapado en agosto pasado como un presunto tráfico de influencias en tres poderes del Estado y en bancos estatales.



El presidente electo ha escrito tres novelas, "La historia de Cornelius Brown" (2006) premio joven creación de la Editorial Costa Rica; "Las posesiones" (2011) y "Temporada en Brighton" (2015), y ahora quiere escribir una nueva historia al mando del país. EFE