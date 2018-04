Presidente TSE: esta legislatura es la última para aprobar reforma electoral

SANTO DOMINGO.- El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jaquez, advirtió hoy de que esta es la última legislatura que le queda al Congreso Nacional para aprobar la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y la Ley Electoral, para poder ser implementadas en los comicios generales de 2020.



El magistrado Jaquez consideró que el ciclo electoral debe continuar independientemente de que las cámaras legislativas aprueben o no ambas piezas, pero dijo ser optimista de que en el presente cuatrimestre esas iniciativas serán sancionadas positivamente.



"Hay un ciclo que se llama el ciclo electoral que está corriendo, que es interminable porque terminan las elecciones y comienzan otras, y ese ciclo está terminando (...) creo que esta legislatura es la última de la reforma electoral", consideró durante una entrevista en el programa D'Agenda que se transmite los domingos por Telesistema,



"Pero yo tengo toda la confianza de que en esta legislatura, en este cuatrimestre tendremos una reforma electoral que debe ser siempre apegada a los principios constitucionales, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y los principios democráticos", agregó.



Sobre la decisión del partido Revolucionario Dominicano de acatar la sentencia de ese Tribunal, que anuló la convención de diciembre pasado en la que Miguel Vargas fue reelecto presidente de esa organización, Román Jaquez dijo que como juez lo importante es que las decisiones de las altas cortes se respeten.



Por otra parte, el presidente del TSE insistió en la necesidad de que se aprueba la ley que divide a las juntas municipales en una parte administrativa y otra contencioso, para lo cual se designará un juez unipersonal para que conozca todo lo contencioso electoral con ocasión de las elecciones.



"Ese juez unipersonal en el año electoral tendrá un día a día intenso, pero en el año no electoral trabajará con todas las rectificaciones de las actas del estado civil, el acceso a la justicia se hace todavía más cercano porque va directamente al municipio y no como estaba antes que iría al tribunal de Primera Instancia", indicó.



Reconoció que ahora hay dificultades con relación a las declaraciones tardías, y eso debe hacerlo ese juez unipersonal de las juntas municipales, que puede conocer las ratificación de las actas, o sea, "que va a tener muchos trabajos para todos los años, aún no sean periodos electorales".



La selección de ese magistrado deberá ser potestad del Tribunal Superior Electoral con la participación de los partidos políticos, con la condición de que no pertenezcan a esas organizaciones, tengan solvencia moral, y que sean abogados con formación o experiencia en lo electoral.



"La idea es llamar a un concurso y seleccionar de allí un juez del primer grado electoral con sus tres suplentes, que en los años no electorales trabajará con todo el proceso de las actas, y en el año electoral tendrá la gran misión de trabajar como juez electoral de primer grado", detalló.