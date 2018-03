La Justicia acorrala círculo próximo a Temer en investigación por corrupción

SAO PAULO.- La Justicia cercó ayer el entorno del presidente de Brasil, Michel Temer, con el arresto de varios de sus allegados y aumentó la presión sobre el jefe de Estado, investigado por la firma de un decreto que pudo haber beneficiado a una empresa en el puerto de Santos.



La Policía Federal detuvo el jueves a tres personas del círculo más próximo del mandatario tras una autorización del Supremo, lo que complicó la situación de Temer en un momento en el que baraja optar a la reelección.



Entre los detenidos están el empresario y exasesor de la Presidencia José Yunes y el coronel retirado Joao Baptista Lima, viejos y conocidos amigos de Temer, así como el exministro Wagner Rossi, un aliado político.



También fue arrestado Antonio Grecco, uno de los socios de la empresa portuaria Rodrimar, que opera en el puerto de Santos, el mayor de Latinoamérica, y es el centro de la investigación que salpica al presidente brasileño.



Las autoridades investigan si el decreto sancionado por Temer y que alteró la ley de puertos benefició a la empresa Rodrimar a cambio de sobornos pagados al partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que lidera el propio jefe de Estado.



En el marco de esta investigación, el Supremo Tribunal Federal autorizó este mes levantar el sigilo bancario de la cuentas de Temer, en el poder desde 2016, tras la destitución de Dilma Rousseff, de la que era vicepresidente.



El juez del Supremo Luis Roberto Barroso, quien instruye la investigación de la máxima corte por supuesto fraude en el decreto, fue el encargado de autorizar la prisión temporal -de cinco días- de los allegados de Temer.



Yunes, quien fue asesor especial de la Presidencia de Temer hasta 2016, cuando se vio obligado a renunciar salpicado por un escándalo de corrupción, y el coronel Lima han sido señalados por delatores de ser intermediarios de la supuestos sobornos recibidos por el mandatario para financiar campañas.



Yunes fue detenido en su casa de Sao Paulo, al igual que el coronel Lima, quien tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital al alegar problemas de salud.



Entre los seis arrestados en el marco de la operación Skala, también figuran Milton Ortolan, auxiliar del exministro Rossi, y Celina Torrealba, una de las dueñas del grupo Libra, uno de los mayores operadores portuarios y de logística de comercio exterior de Brasil.



El presidente brasileño ha negado en diversas ocasiones que hayan cometido irregularidades en el llamado decreto de los puertos y uno de sus ministros defendió hoy la "absoluta inocencia" del mandatario.



"El decreto de puertos no beneficia a Rodrimar y al final quedará esclarecida la absoluta inocencia del presidente en relación a todo eso", señaló el ministro de la Secretaría General del Gobierno de la Presidencia de la República, Carlos Marun.



En un discurso público, Temer no refirió de manera directa al arresto de sus amigos, pero dijo que la función de presidente "es dificilísima" y "está sujeta a bombardeos".



El cerco al entorno próximo del presidente llega en un momento en el que Temer estudia la posibilidad de ser candidato para la reelección en los comicios de octubre, en medio de un tímido aumento de su baja popularidad, que sigue en torno al 6 %.



En una entrevista reciente, Temer aseguró que las acusaciones buscan "derribarle", después de haber dejado atrás dos denuncias por corrupción presentadas por la Fiscalía con base en una confesión realizadas por Ejecutivos del gigante cárnico JBS.



Esas denuncias, sin embargo, fueron rechazadas por la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales tiene la potestad de autorizar el inicio de un juicio contra un jefe de Estado.



No obstante, el presidente también fue incluido recientemente entre los sospechosos en una investigación sobre los sobornos pagados por la constructora Odebrechtentre 2013 y 2015, pero no podría ser denunciado por este caso, pues los supuestos hechos se remontan a antes de que asumiera su mandato.



De esa forma, al mandatario le queda pendiente ahora la investigación sobre el decreto que alteró la ley de puertos, que hoy abre un nuevo capítulo y puede generar una nueva acusación contra Temer por parte de la Fiscalía. EFE