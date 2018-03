Autoridades dominicanas aseguran que no existe brote de difteria en el país

SANTO DOMINGO.- Las autoridades sanitarias de la República Dominicana afirmaron ayer que en el país no existe un brote de difteria a pesar de que emitieron esta semana la alerta epidemiológica por la enfermedad, tras la muerte de un niño procedente de Haití a causa, presumiblemente, de esta afección.



La alerta ha causado cierta preocupación entre la población dominicana, que acude en masa estos días a vacunarse contra la enfermedad que ha dejado tres muertos en lo que va de año en el vecino Haití, según informaron hoy a Efe fuentes oficiales en esa nación.



A través de su cuenta de Twitter, el Servicio Nacional de Salud (SNS) aclaró hoy que "en el país no hay ningún brote epidemiológico de difteria".



En esa misma línea se pronunció el jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral, Jesús Feris Iglesias, quien aseguró que en la República Dominicana "no hay ni brote ni epidemia de difteria".



Feris Iglesias explicó, en declaraciones reproducidas por Salud Pública en Twitter, que "como hospital docente y de referencia nacional" el Robert Reid Cabral "es el medidor por excelencia de cómo marchan las enfermedades en el país" y por eso puede decir "que durante los últimos 14 años en su consulta no se ha registrado ni un solo caso autóctono de difteria en República Dominicana".



Dijo no saber porqué la población está alarmada por la situación "la cual tiene una parte mala, que es el pánico colectivo que ha provocado, pero tiene otra muy buena que estimula en la población general una cultura de vacuna, lo que, a su vez, empuja el aumento de la cobertura de inmunización en el país", apuntó.



Por su lado, el viceministro de Salud Colectiva, Héctor Quezada, afirmó que el 90 % de las afecciones de garganta que se han presentado son virales, "por lo que la población no debe alarmarse con ellas sino acudir a un centro para descartar complicaciones mayores".



El año pasado en el país se confirmaron tres casos de difteria, aunque no se registró ningún fallecimiento, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud.



Hasta la semana pasada no se había informado de casos este año en el país, pero el domingo las autoridades de salud informaron de la muerte de un niño de cuatro años procedente de la ciudad haitiana de Belladere.



El niño entró el 21 de este mes a República Dominicana por la provincia fronteriza de Elías Piña (oeste) para pasar la Semana Santa con su madre en Santo Domingo.



Una hora después de haber llegado a la casa, el niño sufrió fiebre y tos, presentando además al día siguiente disfonía (voz ronca), edema en el cuello y dificultad respiratoria.



Debido a esta situación fue llevado el sábado a un hospital de Santo Domingo en busca de asistencia médica y fue ingresado, pero murió un día después. EFE