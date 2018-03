Dominicanos abarrotan centros de vacunación ante casos sospechosos de difteria

SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- Los dominicanos abarrotaron hoy los centros sanitarios en busca de la vacuna contra la difteria, tras la muerte de un niño procedente de Haití a causa, presumiblemente, de la enfermedad, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta epidemiológica.



Niños, adultos y ancianos han ido en masa a los centros de asistencia, desde que el fin de semana el Ministerio de Salud dio a conocer la muerte del menor, lo que ha generado cierta alarma entre la población que, según dijo hoy el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Wilson Roa, se debe a la "desinformación".



Ejemplo de ello fue el hospital municipal del populoso barrio de Los Alcarrizos, oeste de Santo Domingo, atestado hoy de personas, muchas de las cuales ya habían sido vacunadas contra la enfermedad, según pudo comprobar Efe en un recorrido por el centro.



Otras denunciaron que hicieron filas de horas en el hospital pero no lograron vacunarse porque las dosis, unas mil, se agotaron.



"Culturalmente a nuestra población le falta compresión de lo que es prevención en salud, que no es una prioridad para el Estado", señaló Roa en una rueda de prensa.



Si bien la cartera de Salud solo ha informado oficialmente de un posible caso de difteria, varios sectores relacionados con la salud hablan de al menos cuatro.



Ante esta situación, Roa llamó a las autoridades sanitarias a tomar las medidas de control en los lugares vulnerables "donde se registran algunos casos de la enfermedad", debido al riesgo que puede representar esta época del año, donde miles de personas se desplazan por motivo de la Semana Santa.



El año pasado en el país se confirmaron tres casos de difteria, aunque no se registró ningún fallecimiento, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud.



Hasta la semana pasada no se había informado de casos este año en el país, pero el domingo las autoridades de salud informaron de la muerte de un niño de cuatro años procedente de la ciudad haitiana de Belladere.



El niño entró el 21 de este mes a República Dominicana por la provincia fronteriza de Elías Piña (oeste) para pasar la Semana Santa con su madre en Santo Domingo.



Una hora después de haber llegado a la casa, el niño sufrió fiebre y tos, presentando además al día siguiente disfonía (voz ronca), edema en el cuello y dificultad respiratoria.



Debido a esta situación fue llevado este sábado a un hospital en busca de asistencia médica y fue ingresado, pero murió un día después.



Aunque el Ministerio de Salud emitió el lunes la alerta epidemiológica por la enfermedad, señaló que "no hay razón para que la población se alarme" ya que, según explicó, "las alertas epidemiológicas se emiten con objetivo de prevención, para preparar formas de evitar brotes y generar las respuestas para la amenaza".



"La alerta fue emitida por la cercanía y existencia de pasos fronterizos con Haití, donde un brote que data desde 2014 ha generado varios casos de difteria", indicó.



Agregó que en Venezuela, desde donde se registra un importante flujo migratorio hacia República Dominicana, también hay un brote de difteria.



Para prevenir la enfermedad, "lo primero es asegurarse de completar el esquema de vacunas a los niños" y República Dominicana "dispone de vacunas suficientes para la población sin costo", afirmó el Ministerio de Salud. EFE