Medina destaca en San Cristóbal la importancia de sus visitas sorpresa

SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina expresó hoy en que gracias a las visitas sorpresa que realiza "la mano amiga, la ayuda del Estado, ha llegado donde jamás llegó".



El presidente dijo que "los que no tienen contacto con la población pueden decir lo que quieran. Tengo contacto con la población, se lo que está pasando en la República Dominicana. Siento como ha revivido la esperanza en todos los rincones del país", dijo el gobernante.



El jefe de Estado emitió sus pronunciamientos en San Cristóbal, según destacó Dicom, donde realizó su visita sorpresa 200, esta vez a porcicultores y caficultores de esa provincia.



El comunicado afirma que en esas 200 visitas, se han invertido más de 33.000 millones de pesos, en crédito digno y solidario a la gente del campo para liberarlos de la usura.



Además, que se han creado más de 200.000 empleos directos e indirectos y más de 1.500 iniciativas productivas y comunitarias para beneficio de 800 asociaciones y cooperativas con más de 100.000 asociados.



Medina aseguró que "voy a seguir en este trabajo hasta que termine", en referencia a que continuará haciendo visitas sorpresa porque prestar a nuestros productores de la manera que se ha hecho era algo que solo el Estado podía hacer.



"Y por eso estoy aquí. Y por eso he estado 200 veces con los productores. Estoy aquí para sacarlos incluso de las manos de la usura", destacó el gobernante, siempre según la Presidencia.



Recordó que al inicio de su gestión comenzó solo, "solamente con el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Luego, ellos (los funcionarios) se fueron incorporando poco a poco".



Explicó que al inicio hacía las visitas Sorpresa solo porque no quería pedir a los funcionarios que se desvelaran junto a él los domingos. "Es el único el día libre de la semana para todos los servidores públicos", acotó.