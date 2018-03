Marcha Verde exige destitución inmediata miembros de la Cámara de Cuentas

SANTO DOMINGO.- El movimiento anticorrupción Marcha Verde solicitó hoy al Congreso Nacional la destitución inmediata de los actuales integrantes de la Cámara de Cuentas, por considerar que la auto asignación de un aumento de sueldo por parte de esos funcionarios viola la Constitución de la República.



Asimismo, que el incremento violenta la ley 105/13 sobre regulación salarial del Estado dominicano y resta legitimidad a un órgano fiscalizador que debe ser ejemplo para todas las instituciones y la sociedad.



Según el colectivo, ni el Poder Legislativo ni la ciudadanía pueden permitir que los miembros de la Cámara de Cuentas violen la Constitución y la ley de salarios impunemente y se asignen cuantiosos aumentos salariales justo después de declarar que la entidad no cuenta con fondos para realizar auditorías a instituciones afectadas por grandes casos de corrupción.



"Nos sorprende que la Cámara de Cuentas tenga una iniciativa en este momento para aumentar el salario de sus directivos, cuando su presidente, Hugo Álvarez Pérez, hace menos de cinco meses declaró que no podía investigar las obras de Odebrecht por falta de recursos", dijo Marcha Verde en un documento.



Agregó que al parecer, la Cámara de Cuentas estaba guardando los recursos para el beneficio particular de la directiva, al margen de la ley y del más mínimo respeto a la ciudadanía que está exigiendo el Fin de la Impunidad



De acuerdo a la visión del movimiento, el aumento salarial es violatorio al artículo 140 de la Constitución, donde se indica que los incrementos de las remuneraciones de las instituciones públicas o entidades autónomas solo pueden hacerse para el período posterior al que fueron electos o designados los funcionarios activos.



Además, de que el artículo 12 numeral 5 de la ley 105-13 sobre regulación salarial del Estado dominicano estipula un tope salarial de hasta 350.000 pesos.