Latinoamérica y África, prioritarias para la cooperación española

MADRID.- América Latina y el Caribe, Magreb, África Subsahariana y el Sahel seguirán siendo las regiones prioritarias en el nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021, aprobado ayer por el Gobierno.



En rueda de prensa, el ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, precisó que no cuenta con una financiación definida, aunque deseó que los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que fijan la partida correspondiente, mantengan la senda de crecimiento iniciada en 2016.



Los PGE de 2017 no se han aprobado aún por las circunstancias políticas de España, ya que el gobierno conservador se encuentra en minoría parlamentaria y tiene que negociar con otras fuerzas políticas.



La cooperación española, explicó Dastis, se dirige a "países menos avanzados, de renta media y otros grupo de cooperación avanzada".



Así, se cooperará bilateralmente de manera prioritaria con Países de Asociación Menos Avanzados (Etiopía, Haití, Mali, Mauritania, Mozambique, Níger y Senegal).



Y también con Países de Asociación de Renta Media (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Honduras, Marruecos, Nicaragua, Palestina, Paraguay, Perú y República Dominicana).



El plan establece además una nueva categoría de Países de Cooperación Avanzada, con los que se mantendrá un diálogo sobre políticas, y apuesta por las estrategias diferenciadas en los enfoques regionales.



"Es un plan de todos para todos, conscientes de que la cooperación es un política de Estado", enfatizó Dastis tras el Consejo de Ministro de hoy.



Según el ministro, el V Plan de la Cooperación es "sintético y ágil y adaptado al nuevo escenario de la reciente globalización", pretende "ser flexible y adaptable" e incorpora los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 como "principio inspirador".



Respecto a la financiación, aseguró que, al igual que anteriores planes, no tiene un marco presupuestario definido porque corresponde a los PGE, con la confianza de que se aprueben "a lo largo de las próximas semanas o meses".



El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) -principal de la oposición- criticó que el Gobierno aprobara el plan "en contra del sector (ONG y otras entidades), sin ambición política ni recursos".



El presidente de la Coordinadora española de ONG de Desarrollo (CONGD), Andrés Rodríguez Amayuelas, cree que se perdió la oportunidad de recuperar los fondos destinados a cooperación internacional, la política más recortada financieramente en los últimos años, argumentó.



La política española de cooperación necesitaría alcanzar el 0,4 por ciento del PIB al final de esta legislatura, pero actualmente no llega al 0,14 %, según la CONGD. EFE