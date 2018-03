R.Dominicana logra nacimiento de dos terneros por fertilización in vitro

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Agricultura de la República Dominicana informó hoy del nacimiento en el país de los primeros dos terneros producidos mediante la técnica de fertilización in vitro.



En un comunicado, el ministro de Agricultura, Ángel Estévez, afirmó que ambos terneros nacieron recientemente y se encuentran "en perfecto estado de salud".



Se trata de una hembra y un macho, el primero es un cruce de Guzerat con Holstein y el otro novillo es de raza Gyr pura.



La fertilización in vitro de bovinos "representa uno de los avances biotecnológicos y económicos más trascendentales para la ganadería dominicana", a través de la cual los productores podrán recibir el embrión "con la mejor genética existente en el mundo", dentro de la que destacan: Holstein, Gyr, Guzerat, Jersey, Pardo Suizo, AFS, Bramhan, Nelore y sus cruces, agregó.



"Es importante destacar que es la primera vez que el Estado dominicano, a través del Ministerio de Agricultura, produce embriones mediante este proceso", subrayó.



Esto repercutirá "en el mejoramiento genético no sólo de la calidad del ganado, sino del incremento de la producción y productividad de carne y leche, a fin de ser competitivos en los mercados internacionales", expresó Estévez en el comunicado.EFE