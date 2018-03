Salud Pública retira del mercado los medicamentos Nimesulida y el Lindano

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública informó hoy del retiro del mercado dominicano de los principios activos nimesulida, así como el hexacloruro de gamma benceno (lindano).



En el caso de la nimesulida, la medida fue tomada debido a que, según estudios observacionales de calidad, "se ha documentado ampliamente su alto potencial de producir hepatotoxicidad y que los beneficios del uso de este principio activo no compensan los riesgos que suponen su consumo en seres humanos", señaló Salud Pública en un comunicado.



En base a estos hallazgos, diferentes países han suspendido la comercialización de nimesulida y otras naciones no aprobaron su comercialización por razones de seguridad.



La nimesulida es una sustancia que actúa como inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa-2, con acción analgésica y antipirética perteneciente a la familia de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) conocidos como inhibidores selectivos de COX-2.



El organismo regulador de salud señaló, además, que para atender los requerimientos de los pacientes que usan este producto existen alternativas terapéuticas (otros AINEs) con menos riesgo de hepatotoxicidad y que están disponibles en el mercado nacional.



Por otra parte, la suspensión del hexacloruro de gamma benceno (lindano) fue tomada debido a que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en ingles) ha advertido que su uso está asociado al cáncer y concretamente se ha asociado al desarrollo de linfoma no Hodgkin.



Estas razones han llevado a diferentes agencias reguladoras de países europeos y latinoamericanos a suspender la comercialización del citado producto.



El Lindano, que desde 2009 ha sido prohibido o restringido en la mayoría de los países en el marco del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, se había utilizado ampliamente para el control de insectos en la agricultura, aunque se ha permitido que sea utilizado como un tratamiento de segunda línea para los piojos y sarna.



No obstante esta medida de excepción, el Ministerio de Salud, atendiendo a denuncias sociales y considerando que en el mercado dominicano se comercializan otras sustancias como alternativas terapéuticas con menor riesgo para el tratamiento de esa afección, ha prohibido en su totalidad la comercialización y uso de la misma.



Asimismo, informó de que se están cancelando los registros sanitarios de los siguientes productos.EFE