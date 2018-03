R.Dominicana solicita extradición de dos haitianos acusados muerte de pareja

SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, informó hoy de que solicitó la extradición de los hermanos haitianos Luis Bom y Francisco Bom, acusados de la muerte de una pareja en la provincia de Pedernales (suroeste), situación que ha creado tensión en esa localidad fronteriza.



A través de un comunicado, Rodríguez explicó que Luis Bom fue detenido en el vecino país cuando iba a bordo de la motocicleta que, presuntamente, robó a Julio Reyes, una de las víctimas, mientras que su hermano Francisco Bom aún no ha sido detenido.



Al encabezar junto al ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, un encuentro con autoridades de Pedernales, Rodríguez dijo que remitieron formalmente la solicitud de extradición al Ministerio de Justicia de Haití, a través de la Cancillería dominicana, pese a que Haití afirma que no existe tratado de extradición con esta nación.



"Hemos cumplido el trámite legal para que esos ciudadanos haitianos puedan ser extraditados desde su nación a la República Dominicana, a fin de que respondan ante la justicia penal del país, por presuntamente haberse asociado para asesinar" a Julio Reyes Pérez Matos en un asalto con el fin de robarles el mes pasado y causar heridas de gravedad que posteriormente le ocasionaron la muerte hace unas semanas a la señora Neyda Miladis Urbáez Féliz, dijo el procurador.



El funcionario afirmó que la solicitud de extradición está amparada en el Convenio sobre Extradición de Montevideo, suscrito en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933, del que la República Dominicana y Haití son signatarios.



El canciller haitiano, Antonio Rodrigue, afirmó el pasado 15 de marzo que no existe tratado de extradición con la República Dominicana y aseguró que cientos de haitianos residentes en Pedernales habían tenido que dejar la provincia después de que vecinos del lugar les emplazarán a abandonar el lugar.



En el comunicado emitido hoy, el procurador dominicano afirmó que desde que ocurrió "este condenable hecho" el Ministerio Público "ha trabajado en el proceso de investigación logrando reunir durante el proceso pruebas testimoniales y materiales que vinculan a los referidos nacionales con los hechos que se les imputan".



Por último, subrayó que las autoridades dominicanas "se mantendrán firmes para traer a esos ciudadanos a la República Dominicana para que respondan en los tribunales por los graves hechos que se les imputan".EFE