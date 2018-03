Abinader sugiere bajar impuestos y se plantea mejorar el gasto público

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, aseguró hoy que en un gobierno suyo promovería un pacto fiscal que conlleve la disminución de los impuestos más importantes y eficiencia del gasto público, para aumentar las recaudaciones tributarias del Estado.

Al comparecer al programa La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7 (107.7 FM), el también economista cree necesario la ampliación de la base del ITBIS (IVA en otros países), por estar convencido de que el Estado recaudará más recursos y así cumplirá con las inversiones que sean de prioridad.

“Yo creo que hay que simplificar el sistema y bajar las tasas y yo les aseguro a ustedes que en un año subiremos en casi un 20% los ingresos. Entonces, tú bajas las tasas de los impuestos, los hace menos complejos y la gente lo va a pagar, ahora estamos hablando de que el que no paga impuesto tiene que tener consecuencias serias”, planteó Abinader tras recordar que la reforma tributaria más exitosa fue la que hizo el gobierno de Joaquín Balaguer en 1992, bajo el modelo que sugiere.

Sobre el gasto público, el dirigente político lamenta la gran cantidad de instituciones “infuncionales” que cuentan con elevados presupuestos, mientras se requiere de recursos para la salud, seguridad ciudadana y construcción de infraestructuras, tales como hospitales, carreteras y de obras para servicios básicos.

Puso como ejemplo el caso del Despacho de la Primera Dama, el cual tiene más recursos asignados que los ministerios de la Juventud y la Mujer. “Tu tienes una CDEEE que hacía todo y ahora tu tienes tres instituciones que hacen el trabajo de la CDEEE con menor eficiencia y mucho mayor gasto, yo lo que creo es en la eficiencia”, afirmó.

Explicó que la presión fiscal de la República Dominicana debería de ser de 18 % del PIB para eliminar los problemas que afectan a los dominicanos, incluyendo la pobreza; pero que eso se logra con un gasto público de calidad y sin corrupción.

De acuerdo con el dirigente del PRM, es urgente transparentar el uso de los recursos del Estado porque es lo único que garantiza la elaboración de los presupuestos para cumplir con las prioridades.

Pacto Eléctrico

Tras recordar que en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el Pacto Eléctrico precede al Pacto Fiscal, el dirigente político dijo que el PRM se retiró de las discusiones porque no estaba de acuerdo con varios puntos que perjudican la producción nacional y a la población en general.

“Ahora, si se cambia una serie de condiciones en el Pacto Eléctrico, que se asegure que no se va a subir la tarifa eléctrica, que se van a hacer los cambios que ya estaban previstos en la Ley de Electricidad y otra serie de condiciones, donde se le dé más transparencia al sector, nosotros estaríamos en condiciones de participar”, indicó.

Ley Electoral y de Partidos

Con respecto a los proyectos de ley de Partidos Políticos y Electoral, Abinader asegura que el bloque opositor, al cual pertenece el PRM, está preparado para llegar a un acuerdo con el Bloque Progresista que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque estas iniciativas deben ser aprobadas por la transparencia de los procesos electorales y la vida de las organizaciones políticas.

Insistió en que la Junta Central Electoral (JCE) es la institución que debe organizar los procesos internos de los partidos, pero cada organización con un padrón con sus militantes inscritos por separado, punto que dijo, mantiene estancada la aprobación de la legislación.

Abinader dice que si aprueban las primarias abiertas en el proyecto de ley, no tendría sentido que los partidos existiesen.

Posicionamiento en las encuestas

Abinader dice que acoge con “humildad” el buen posicionamiento que le otorgan las últimas acuestas y señala que los resultados le sirven para seguir trabajando en procura de captar el apoyo del pueblo dominicano y convertirse en el presidente de la República en el 2020.

“Yo lo que siento es una gran pasión por servir a mi país, que es muy posible hacer aquí, un cambio, un cambio para mejorar, un cambio para que no tengamos esos niveles de delincuencia que tenemos en las calles de nuestro país, un cambio para que haya un orden migratorio y no ese desorden migratorio que nosotros tenemos ahora, un cambio para que los jóvenes y las mujeres tengan más oportunidades de trabajo”, dijo

“Un cambio para que exista más eficiencia y ética en la administración pública, esa es mi gran pasión y yo me siento muy contento de que los dominicanos, pues nos estén dando ese apoyo, ellos pueden estar seguros de que yo tengo un compromiso con mi país, con mi partido, con mi familia de no hacerlo quedar mal y de trabajar todos juntos para que la República Dominicana sea diferente”, continuó diciendo Abinader.

Un acuerdo nacional

El candidato presidencial del PRM en el 2016 favoreció un acuerdo con otras organizaciones políticas, pero no para repartirse el pastel del Estado, sino con un programa de Gobierno para hacer las transformaciones que requiere el país.

“Aquí ponemos a Juan a dirigir una institución y él hace lo que le da la gana, no, aquí tiene que haber un plan cohesionado porque si el Ministerio de Salud Pública hace su trabajo y Educación no lo hace el país no llega a un desarrollo integral”, puntualizó.

Reconoció que ha habido crecimiento económico pero que el mismo no ha disminuido la pobreza, por lo que considera necesario un desarrollo a largo plazo que mejore las condiciones de vida de miles de dominicanos.

Frontera e inmigración haitiana

Sobre la masiva entrada de haitianos al país, Abinader recuerda que siempre ha favorecido mayor presencia militar en la frontera. Plantea que el 30% de los miembros del Ejército esté apostado allí.

Sin embargo, está consciente de que solo con el envío de militares el problema no se resolverá, porque a su entender existe desorden migratorio debido a la corrupción en la frontera. “Antes era un castigo mandarlos para allá (a los militares) ahora es un premio”, comentó.

Dijo que una medida que ayudaría a corregir el problema es “dominicanizar” las comunidades que están ubicadas en la frontera, para lo cual se requiere un plan de Gobierno a través del cual se toquen aspectos como la vivienda, educación y seguro médico.

Cámara de Cuentas

Abinader criticó a los miembros de la Cámara de Cuentas, quienes habían expresado que ese organismo fiscalizador de los fondos públicos no contaba con recursos para auditar obras realizadas por la empresa Odebrecht en el país, pero hace unos días se aumentaron los salarios.

Recuerda que la Cámara de Cuentas está conformada por políticos que responden a los intereses del PLD, y que parte de su propuesta por la institucionalidad busca despolitizar las instituciones, incluyendo el Ministerio Público y el Poder Judicial, para que sean órganos independientes.

Asegura que la Cámara de Cuentas, como institución que debe auditar las instituciones públicas, debe estar conformada por personas independientes y no objetadas, así como con recursos suficientes para hacer una buena labor.

Abinader aboga por auditorías cada seis meses, porque si no hay sanción los funcionarios continuarán robándose los recursos públicos, sin importar el partido que esté en el poder.