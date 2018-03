Capturan en Colombia a exgerente de Triple A, empresa vinculada a Inassa

BARRANQUILLA (Colombia).- La Fiscalía colombiana capturó hoy a Ramón Navarro Pereira, exgerente de la compañía Triple A, encargada de los servicios públicos de la ciudad de Barranquilla y vinculada con Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II.

En la República Dominicana una compañía con el nombre Triple A, con los mismos vínculos con las empresas INASSA y Canal de Isabel II, es presidida por Ángel Rondón Rijo, encartado en el expediente por los sobornos pagados en el país por la constructora brasileña Odebrecht.



Navarro fue detenido en Barranquilla por la presunta apropiación, junto con los entonces representantes de Inassa y de la firma local Recaudos y Tributos, de 27.879 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares).



Según un comunicado de la Fiscalía, la detención de Navarro está relacionada con "caso acordeón", llamado en España "caso Lezo", un escándalo de corrupción que involucra a la empresa de aguas Canal de Isabel II.



Navarro, quien fue gerente general de Triple A durante once años, está acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado, agregó la Fiscalía.



Los mismos cargos de Navarro serán imputados a Julia Margarita Serrano Monsalve, exgerente financiera de Triple A.



Según la información, Navarro y los demás implicados supuestamente se apropiaron de los casi 10 millones de dólares al crear 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que nunca adquirieron, así como cuatro contratos de consultoría con los que buscaban "justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado" ante las autoridades.



La Fiscalía dijo además que abrió una investigación formal a cinco exdirectivos de Triple A y seis de Inassa por un "contrato suscrito el 4 de septiembre de 2000" entre ambas empresas.



Según el ente acusador, en ese contrato "se pactó un pago mensual del 4,5 % del recaudo de servicios domiciliarios" de alcantarillado, acueducto y limpieza, "por la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica".



Las autoridades calculan que en los 17 años de vigencia de ese contrato se pagaron 237.836 millones de pesos (unos 82,9 millones de dólares).



La Fiscalía cree que dicho contrato "no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos la sociedad Canal Extensia", del Canal de Isabel II.



Los once investigados tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.



Navarro salió de Triple A en 2016 meses después de que Edmundo Rodríguez Sobrino fuera destituido de la presidencia ejecutiva de Inassa, luego de conocerse que era propietario de tres empresas extraterritoriales abiertas en Hong Kong. EFE