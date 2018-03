Amarante Baret cree que el PLD debe ir pensando en un relevo generacional

SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Carlos Amarante Baret, afirmó hoy que esa organización política debe hablar sobre relevo generacional para que no se quede congelado en el tiempo y renueve sus estructuras.



En un comunicado de prensa, el también ministro de Interior y Policía consideró que para evitar convertirse en una entelequia, como le ha ocurrido a otras organizaciones políticas, el PLD debe abrirse a las nuevas generaciones, porque "si miramos hacia atrás, vemos los mismos actores, la misma gente; uno siente que el tiempo no ha pasado".



Asimismo, dijo que no sabe quién será el candidato que escogerá el PLD para las elecciones de 2020 y recordó que, tradicionalmente, el partido escoge a su candidato presidencial un año antes de las elecciones, así que, de momento, es "una incógnita".



Sobre la posibilidad de que el presidente de la República, Danilo Medina, se presente a la reelección, manifestó que, como hombre de confianza del mandatario, no ha visto en éste el menor atisbo de que vaya a aspirar a una nueva repostulación.



También se refirió a la corriente del expresidente Leonel Fernández que está promoviendo su retorno a la jefatura del Estado, lo que ha provocado la reacción de quienes entienden que Medina puede seguir legítimamente más allá de las próximas elecciones.



En cuanto a la posibilidad de que sea él quien aspire a la Presidencia de la República, opinó que "es una decisión que requiere de mucha madurez, de mucha ponderación, de muchas consultas y, si en algún momento decido dar ese paso, yo lo anunciaría al país, dejaría de ser funcionario gubernamental y me dedicaría solamente a eso".



A su entender, éticamente hay un conflicto entre una aspiración presidencial y la conducción de un Ministerio, e indicó que está dedicando todo su tiempo y su pasión a ejercer sus funciones de ministro de Interior y Policía.



Amarante Baret descartó la posibilidad de una división del PLD como resultado de las diferencias entre sus dirigentes y se mostró confiado en el triunfo electoral de su partido en 2020.