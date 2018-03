PRM: Faña denuncia irregularidades; Raful dice proceso fue "exitoso y limpio"

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El aspirante a la secretaría general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Leonardo Faña, denunció este lunes que las votaciones realizadas el domingo para elegir a las nuevas autoridades de esa organización estuvo llena de irregularidades.

De acuerdo con el dirigente perremeísta, como candidato en el proceso solicitó el padrón en siete ocasiones a la Comisión Organizadora de la Convención (CON) pero que nunca le facilitaron el documento, en el que figuran los militantes del PRM.

Otra situación denunciada por Faña es el hecho de que la CON no le mostró a él el centro de cómputos, pese a que nombró un delegado y un suplente.

Por lo pronto, Faña adelantó que pidió copias de las actas y de registro de concurrentes (votantes), porque hubo lugares como en comunidades del Bajo Yuna, en San Francisco de Macorís, donde tiene muchos amigos y seguidores hubo mesas en las que no obtuvo un solo voto.

Tras aclarar que con su posición no pretende hacerle daño al PRM, el dirigente político dijo que en el 40% del territorio nacional los perremeístas no pudieron ejercer el voto.

“Cualquier cosa que uno diga es un pataleo, o sea, yo estoy consciente de que el hecho está consumado, yo no voy a hablar mucho porque no hoy de los que hará daño al partido, ahora yo no voy a hablar mentira tampoco”, indicó Faña.

Convención fue exitosa

En tanto que, Tony Raful, presidente de la CON, calificó el proceso de votación de “exitoso, transparente y democrático” por la gran cantidad de perremeístas que acudió a votar, pero reconoce que hubo fallas en lugares por el retraso en el envío de materiales.

Explicó que de los 392 municipios y distrito municipales solo en unos 23 no se pudo votar, lo que representa un éxito para el PRM.

El presidente de la CON garantiza que en los lugares donde no se pudo votar se estará convocando para una nueva fecha antes de la convención nacional de delegados a realizarse en el mes de abril.

“La realidad es que el PRM superó la prueba y la superó en grande, con padrón propio, demostramos que era posible que un partido en la República Dominicana tuviera con un padrón”, dijo Raful tras insistir en que la participación fue de más de un 75%.

Tanto Leonardo Faña como Tony Raful hablaron al ser entrevistados por vía telefónica en el espacio La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7 (107.7 FM).

Raful pidió a los candidatos derrotados no convertirse en enemigos del PRM, organización que dijo está encaminada a tener éxito en las elecciones venideras.

Resultados para la secretaría general

Conforme con el cómputo oficial, en la carrera por la secretaría general del PRM Carolina Mejía obtuvo el primer lugar con el 79 % de los votos, seguido de Jesús Vásquez (13.31 %), Leonardo Faña (5.42 %), Aneudys de León (1.19 %) y Andrés Lugo (0.84 %).