Los retrasos marcan la jornada de votación de la Convención Nacional del PRM

SANTO DOMINGO.- La jornada de votación de la Convención Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) está resultando marcada por los retrasos en la apertura de muchos centros, prevista para las 8.00 de la mañana, por lo que el proceso eleccionario se ampliará para garantizar la participación.



Algunos puntos de votación abrieron con una hora o más de retraso, mientras que a mediodía el proceso aún no había comenzado en las provincias como Santiago, San Pedro, La Vega, San Juan, o Sánchez Ramírez, entre otros.



El presidente de la comisión organizadora de la Convención, Tony Raful, confirmó a la prensa de que el motivo del retraso en la apertura de los centros es la demora en la llegada de los materiales necesarios para la votación.



Al atender a los medios de comunicación, Raful indicó que el horario de votación se ampliará el tiempo que sea necesario en cada caso y aseguró que los retrasos se deben a cuestiones logísticas y administrativas, no de carácter político.



"A pesar del retraso significativo podemos decir que en su gran mayoría" el proceso de votación se está llevando a cabo "con un entusiasmo enorme por parte de compañeros que han comprendido las dificultades que hemos tenido, pero las están venciendo con voluntad política", dijo.



En aquellos lugares donde la convención resulte "imposible" de realizar, se establecerá una nueva fecha para completar el proceso a lo largo de la próxima semana, para que toda la militancia pueda votar, afirmó.



Según el dirigente político, en el Distrito Nacional la participación está siendo "masiva", y todos los reportes indican que, a nivel nacional, "la gente quiere votar, incluso en los sitios donde hace una hora" no se había iniciado el proceso democrático interno.



El PRM ha habilitado 1,920 centros de votación en el país y en el exterior, que iban a permanecer abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de este domingo, aunque el horario se ampliará el tiempo que sea necesario.



A estas elecciones internas están convocados más de 520,000 inscritos en el padrón de la organización.



Serán elegidos los cargos de presidente, vicepresidentes, secretario general y subsecretarios generales tanto a nivel nacional, municipal, de distritos municipales, zonales y en el exterior.



A la presidencia del PRM aspira su actual presidente, Andrés Bautista, así como Geanilda Vásquez, Jesús Feris Iglesia y el senador José Ignacio Paliza.



En tanto, a la secretaría general aspiran, entre otros, Carolina Mejía, hija de Mejía y candidata a la vicepresidencia del país en 2016; y el actual secretario general, Jesús Vásquez.



El PRM surgió en 2014 tras la crisis interna del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). EFE