Acoprovi insiste en que los dominicanos no quieren hacer el “trabajo duro”

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) aseguró que los empresarios de ese sector quieren cumplir con el empleo de una proporción de 80 % de dominicanos y el 20 % de extranjeros como establece el Código Laboral, pero que los criollos no quieren hacer el trabajo fuerte.

María –Susy- Gatón, presidenta de la asociación que agrupa a los constructores, insiste en que se ven obligados a contratar a inmigrantes haitianos porque los dominicanos no quieren ejercer la mano de obra no calificada, es decir, los trabajos de obreros que no cuentan con un nivel técnico.

“La mano de obra no calificada es que tiene cero nivel técnico, o sea, que no es un carpintero, no es un varillero, no es un albañil, sino que es una mano de obra que generalmente en todo los países lo desarrollan los inmigrantes”, dijo Gatón.

De acuerdo con la empresaria, en el proceso de inicio de la construcción se utiliza más mano de obra extranjera, pero al final de la obra la mayor parte de donde se requiere de técnicos los obreros contratados son dominicanos.

Al ser entrevistada por vía telefónica en el programa El Interactivo, de La Súper 7 (107.7 FM), explicó que los trabajadores que hacen las instalaciones de ventanas, pisos, electricidad, plomería, etc., son dominicanos.

Aclaró que no es una responsabilidad de los empresarios el hecho de que los dominicanos no quieran ya realizar trabajos de construcción, como actualmente ocurre en el sector.

“Si por ejemplo, nosotros pagamos la mano de obra no calificada a 13,000 y pico de pesos ahora va a subir a 16,000 pesos, es mejor desempeñarse como cajero o desempeñarse en una obra moviendo materiales”, explicó.

A juicio de la presidenta de Acoprovi, el salario de los obreros dominicanos es igual al de los inmigrantes, con lo que negó que a los extranjeros se les pague menos que a los criollos como alegan algunos sectores.