Gobierno dominicano dice que crimen esposos no afectará relaciones con Haití

SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano afirmó hoy que el asesinato de una pareja de esposos atribuida a dos haitianos en Pedernales (suroeste), y que provocó una airada reacción de los ciudadanos de esa ciudad fronteriza, no afectará las relaciones bilaterales con Haití.



Así lo expresó el canciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado, al calificar el suceso como un "hecho aislado", igual al ocurrido en España con el asesinato del niño Gabriel Cruz, del que la dominicana Ana Julia Quezada se ha confesado autora.



"Son hechos aislados, lo mismo pasó con nosotros con ese gran problema en España; una dominicana, lamentablemente, cometió un crimen, un asesinato, y fuimos los primeros en ponernos al frente expresando nuestro pesar y solidaridad con el Gobierno y el pueblo español, pero eso no quiere decir que todos los dominicanos en España son delincuentes", dijo el alto cargo.



Maldonado afirmó que ha estado en contacto con el canciller haitiano, Antonio Rodrigue, y que entre ambos han creado una "estrategia" para hacer frente a la situación.



"Evidentemente que el Gobierno tiene la responsabilidad del orden público, de establecer la paz y crear un ambiente de sosiego en Pedernales y eso se está haciendo, el Ministerio de Defensa ha asumido una posición de custodia, es un proceso", acotó el canciller dominicano.



Vargas, sin embargo, dijo que también hay situaciones que se han dado de agresiones (anteriores) a dominicanos, por lo que abogó por establecer mecanismos para que esos sucesos sean juzgados en República Dominicana.



El lunes pasado, dominicanos en Pedernales anunciaron públicamente que otorgaban un plazo de 24 horas para que los haitianos se fueran del lugar.



La acción se produjo tras la muerte en un centro de salud de Santo Domingo, de la dominicana Oneida Feliz Urbáez, atacada a machetazos el mes pasado en su finca de Pedernales junto a su esposo, Julio Reyes Pérez, quien murió en el acto.



Del crimen se acusa a dos haitianos que supuestamente eran empleados de la pareja dominicana, uno de los cuales se encuentra detenido por las autoridades haitianas.



Este jueves, el canciller haitiano Rodrigue dijo que no existe tratado de extradición entre ambos países, aunque afirmó que su país hará "todo lo posible" para que el asunto no cree una nueva crisis entre ambas naciones.