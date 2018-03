Hospital de Nagua se convierte en “peligro sanitario” por avanzado deterioro

SANTO DOMINGO.- Las múltiples precariedades de la infraestructura del hospital Antonio Yapor, de Nagua, lo convierten en un peligro sanitario para esta provincia, denunció este lunes el doctor Waldo Ariel Suero, pasado presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD).

Plantea que la construcción y readecuación del hospital tiene más de 2 años y sus trabajos son sumamente lentos, “sumándose esta construcción en un agravante para las infecciones y el funcionamiento del mismo”.

Explica a través de una nota de prensa que el centro adolece de equipos de rayos equis, no tiene tomógrafo, banco de sangre, el laboratorio tiene múltiples precariedades, incluso, escasean los análisis rutinarios, no hay yeso, tiene muy pocas camas y todas en malas condición.

Además, la comida es de mala calidad, faltan medicamentos esenciales, los pacientes de traumatología no se operan y desde hace mucho son referidos a San Francisco de Macorís, hay plagas de mosquitos, cucarachas, ratas, etc., los pacientes infectados no se aíslan por las precariedades de este centro, abunda la improvisación de salas, emergencias etc.

Asegura que el único quirófano que funciona lo hace con muchas limitaciones y tiene filtraciones, lo que representa un caldo de cultivo de infecciones.

“Solo hay un cardiólogo y escasea personal a raíz de más de una decena de médicos pensionados que no han sido sustituidos”, denuncia Suero en un reporte ilustrado por fotos y un video del centro asistencial público.

Señala que en pediatría la situación es penosa, pues las incubadoras están dañadas, con las ventanillas que se cubren con papel y se le colocan lámparas externas para que calienten. Asimismo, las tuberías del laboratorio están rotas.