Hermana del presidente Medina dice que la Constitución no le prohíbe la reelección

SANTO DOMINGO.- La hermana del presidente Danilo Medina, la diputada Lucia Medina, dijo ayer que la Constitución no prohíbe al gobernante optar por un nuevo período, pero que esa es una decisión personal del gobernante.



"Hay muchas voces que dicen que él no está habilitando, pero yo digo que sí. En 2015 se modificó la Constitución y esta dice dos periodos consecutivos y nunca más (...) con esa Constitución él lleva uno y le falta uno", dijo a periodistas la expresidenta de la Cámara de Diputados.



No obstante, afirmó que "la decisión la tiene él (Danilo Medina), no la decido yo, no la decide el Partido de la Liberación Dominicana, la decide él y el pueblo que es que manda al final".



Las declaraciones de Lucia Medina se produce después de que el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, afirmara esta semana en un programa de televisión que una parte de la población favorece la reelección de Medina, a lo que el exministro de Interior y Policía y miembro del comité político del PLD Franklin Almeyda respondió que éste debería limitarse a sus funciones de vocero del Poder Ejecutivo.



"Usted no es vocero del PLD. Hablé usted por la Presidencia de la República Dominicana. La reelección es un tema de otros poderes del Estado y, en todo caso, partidario", escribió Almeyda en Twitter.



Rodríguez Marchena le respondió por la misma vía y le acusó de cobrar 250,000 pesos al mes en el Estado sin trabajar.



La Constitución de la República fue modificada en 2015, lo que permitió a Medina presentarse nuevamente a los comicios de 2016.EFE