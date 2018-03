Prensa cubana asegura que Pastrana y Quiroga sabían que no eran bienvenidos

LA HABANA.- La prensa oficial de Cuba aseguró hoy que los expresidentes Andrés Pastrana, de Colombia, y Jorge Quiroga, de Bolivia, sabían de antemano que no eran bienvenidos por el Gobierno de Cuba, que los retuvo en el aeropuerto y les prohibió la entrada a La Habana, donde iban a recoger un premio de la oposición.



El diario Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC, único) y el Noticiero Estelar de la televisión -principales tribunas del Estado cubano para divulgar su posición oficial- publicaron sendos comentarios sobre la "fallida provocación anticubana fraguada desde Washington".



Pastrana y Quiroga fueron devueltos a Colombia por las autoridades cubanas, que impidieron así que ambos exmandatarios participaran en la entrega hoy del lauro que lleva el nombre del fallecido disidente cubano Oswaldo Payá (1952-2012), en representación de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrada por 37 exjefes de Estado y de Gobierno.



Los dos exmandatarios, miembros de IDEA, pretendían asistir hoy a la ceremonia de entrega el premio, otorgado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, dirigida por la cubana Rosa María Payá, hija del fallecido disidente.



Ambos denunciaron el comportamiento del Gobierno cubano en sus cuentas de Twitter y a su llegada a Bogotá, Pastrana negó haber recibido, como exigió, una notificación por escrito sobre la denegación del permiso de entrada a la isla, aunque sí admitió que le hicieron una advertencia verbal.



En su texto de hoy, "Crónica de un show anunciado", Granma afirma que "ambos conocían de antemano la posición de Cuba de no permitirles acceder a territorio nacional con sus provocativos propósitos", disposición que nos les tomó de sorpresa "según se desprende de sus comentarios en las redes sociales".



El principal diario cubano publica una de las fotos compartidas por Andrés Pastrana, en las que "se ve a los exmandatarios posando sonrientes en un cómodo butacón negro de los salones de protocolo del aeropuerto internacional José Martí", insiste el rotativo, que cuestiona la actitud despreocupada ante una supuesta "agresión".



Granma destacó además la "incapacidad de Pastrana de cumplir sus compromisos y lograr unificar a Colombia en torno al proyecto de paz" y denunció que Quiroga se dedica en la actualidad a "promover golpes de Estado" en Bolivia.



La televisión estatal cubana también arremetió anoche contra Rosa María Payá y la "mal llamada" Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia "auspiciada por sectores de derecha desde Washington", una organización "mercenaria" que "aplaudió" al presidente de EE.UU., Donald Trump, y sus medidas para recrudecer la política hacia Cuba.



Según el medio, estos "activistas por la libertad" no han protestado "ni una vez" contra la decisión de EE.UU. de retirar a casi todo su personal de la embajada en La Habana, lo que implica que "cientos de miles" de cubanos no tienen posibilidad de solicitar visados para viajar al país vecino.



También criticó a la iniciativa IDEA y sus miembros, entre ellos el expresidente del Gobierno español, José María Aznar, el "más reaccionario y anticubano de todos los políticos españoles", responsable de la "posición común", que lastró hasta hace poco las relaciones de la isla con la Unión Europea y sustituida ahora por el "sentido común".EFE