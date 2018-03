Civiles y políticos presentan en Venezuela un frente para elecciones "justas"

CARACAS.- Chavistas descontentos, partidos políticos de oposición, diferentes credos religiosos, asociaciones estudiantiles y profesionales, entre otros, presentaron hoy en Caracas el 'Frente amplio Venezuela libre', que tiene como objetivo el cambio político "democrático" y pacífico" en el país caribeño.



"Proponemos una amplia alianza que exija elecciones libres y justas para cambiar y reconciliarnos en una Venezuela sin asesinados, sin presos políticos, ni exiliados ni perseguidos y sin esta trágica emergencia humanitaria que mata hospitales, escuelas y niños", dice el manifiesto acordado por el frente.



El documento fue leído por la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Rafaela Requesens, ante un auditorio en el que estuvieron presentes políticos como Henrique Capriles y Henry Ramos Allup, así como Lilian Tintori, esposa del dirigente preso Leopoldo López.



Requesens señaló que los presentes se unen para "rescatar la democracia", cambiar al presidente Nicolás Maduro y "el modelo anticonstitucional" que se ha impuesto e invitó "a las distintas organizaciones nacionales, regionales y locales" a sumarse.



Defendió la negativa de los integrantes de este nuevo movimiento a participar en las presidenciales del 20 de mayo convocadas por la "ilegítima" Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano plenipotenciario compuesto solo por oficialistas que decretó la celebración adelantada de estos comicios.



"Decimos no a la falsa elección del 20 de mayo y sí a elección presidencial libre, justa y transparente en el 2018, sin represión, presos políticos, exiliados no inhabilitados", reclamó.



En este sentido ratificó a la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, "electa con voto popular y universal" como la "institución legítima que debe de ser respetada y reconocida con todas sus atribuciones constitucionales".



Afirmó que para la "construcción democrática del futuro" del país se "incluye a los integrantes de las Fuerzas Armadas" y reconoció el "el importante papel de los partidos políticos en este gran encuentro nacional de la sociedad civil" que tuvo lugar en un teatro de la acomodada zona caraqueña de Chacao.



La estudiante de Estudios Políticos agradeció, siempre según el documento, a los países "democráticos" de América Latina y el mundo que "ofrecen permanentemente su solidaridad política y humanitaria necesarias para el extraordinario esfuerzo de reconstrucción democrática que los venezolanos juntos debemos de hacer".



"Necesitamos salir de esta tragedia sin matarnos entre hermanos y guiados por la Constitución y ello no es posible, ni será, sin un gran encuentro entre los venezolanos más diversos", sostuvo.



La principal coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que tuvo a varios de sus líderes en el evento de hoy, anunció hace días que no se presentará a las elecciones presidenciales del 20 de mayo, ya que considera que las condiciones para las mismas no son justas ni transparentes. EFE