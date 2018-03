Cuba prohíbe entrada a expresidentes Pastrana y Quiroga a acto de disidentes

LA HABANA.- Cuba prohibió hoy la entrada a la isla de los expresidentes de Colombia Andrés Pastrana y Bolivia Jorge Quiroga, quienes iban a recibir mañana en representación de la iniciativa IDEA un galardón que lleva el nombre del fallecido disidente cubano Oswaldo Payá (1952-2012).



"Es una arbitrariedad y una gran falta de respeto", aseguró a la prensa desde el aeropuerto Rosa María Payá, hija del opositor y directora de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, organización que entrega el "Premio Oswaldo Payá: Libertad y Vida".



Los dos expresidentes, que integran la premiada Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), viajaron hoy desde Bogotá a La Habana, en cuyo aeropuerto estuvieron retenidos durante dos horas por las autoridades migratorias sin poder ingresar al país.



Pastrana y Quiroga fueron devueltos a Bogotá en el vuelo de la aerolínea Avianca, que salió a las 15.50 hora local, confirmó a Efe Rosa María Payá, quien lamentó que las autoridades migratorias no le dieran ninguna explicación sobre lo que calificó como un "secuestro" de los dos exmandatarios.



Poco después de su aterrizaje, fueron los propios Quiroga y Pastrana quienes denunciaron en sus cuentas de Twitter que fueron retenidos en oficinas de inmigración del aeropuerto José Martí de La Habana, donde esperaba para recibirlos Rosa María Payá, que coordina también la plataforma disidente Cuba Decide.



"El presidente cubano, Raúl Castro, pidió este 5 de marzo que no se excluya a su colega de Venezuela, Nicolás Maduro, de la Cumbre de las Américas. Hoy 7 de marzo su régimen nos retiene en aeropuerto y deporta con Andrés Pastrana, evitando que participemos a nombre de IDEA en evento de Cuba Decide con Rosa María Payá", tuiteó el exmandatario boliviano.



Junto con una fotografía en la que se les ve a ambos a bordo del avión que los llevó de vuelta a Bogotá, Quiroga publicó después: "Retenidos dos horas en pequeña oficina migratoria con dos cámaras filmando todo. Honrados de ser deportados por dictadura cubana, por inadmisibles".



A pesar de la ausencia de Pastrana y Quiroga, Payá insistió en que mañana tendrá lugar en su domicilio familiar, como estaba previsto, la entrega de estos premios en memoria de su padre, que reconocen a personalidades y organizaciones que defienden la democracia.



Aseguró que todavía esperan la llegada a la capital cubana de una decena de invitados, cuya identidad no reveló para evitar que corran la misma suerte que los dos exmandatarios.



La disidente destacó que el Gobierno cubano ha prohibido la entrada a "dos expresidentes legítimamente electos" a tres días de que se celebren este domingo 11 de marzo en la isla comicios generales, "que según ellos son las elecciones más democráticas de las Américas".



"Es una muestra más de lo despótico de este régimen", subrayó Payá, que como promotora de Cuba Decide reclama un plebiscito vinculante en la isla para cambiar el sistema de gobierno y lograr elecciones "libres, justas y plurales".



En las elecciones del domingo los cubanos votarán a los diputados que conformarán la Asamblea Nacional, que será instaurada el próximo 19 de abril, fecha en la que el nuevo parlamento elegirá a los principales cargos del gobierno, entre ellos el presidente.



Todo apunta a que el cargo será para el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, a quien Payá consideró "un heredero designado por Raúl Castro", que sale de "un proceso electoral en el que la voluntad soberana de la mayoría no tiene representación".



También pretendía acudir a la entrega del premio el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien solicitó hace unos días visado para viajar a Cuba, aunque "sigue esperando una respuesta", informó a Efe uno de sus asesores.



Almagro fue reconocido con el Premio Payá el año pasado, aunque no pudo viajar a La Habana a recibirlo porque las autoridades cubanas le negaron el permiso.



En esa ocasión también se les negó la entrada al expresidente mexicano Felipe Calderón y a la exministra chilena Mariana Aylwin, quienes habían sido invitados a la entrega del premio.



La decisión de Cuba de impedir que Calderón y Aylwin viajaran al país motivó sendas notas oficiales de protesta de las Cancillerías de México y Chile.



Es improbable que el Gobierno cubano conceda este año el visado a Almagro, después de que hoy el diario oficial Granma publicara un artículo en el que deja claro que éste no es bienvenido en Cuba y tacha la premiación como una "provocación" que busca "generar inestabilidad y dañar la imagen internacional del país". EFE