Detienen a 16 dominicanos y 4 ecuatorianos por tratar llegar ilegal a P.Rico

SANTO DOMINGO.- Dieciséis dominicanos y cuatro ecuatorianos fueron detenidos por las autoridades estadounidenses en Puerto Rico al intentar llegar ilegalmente a la isla el pasado día 27 de febrero, informó hoy la Patrulla Fronteriza en un comunicado de prensa.



Según detalló la Patrulla Fronteriza, fue la noche del pasado día 27 cuando agentes de dicha agencia federal detectaron un barco que llegaba a la costa noroeste de la isla.



Ante el avistamiento, los agentes coordinaron la interceptación con el Centro de Comando de la Guardia Costera de los Estados Unidos y las Fuerzas Unidas de Acción Rápida (FURA) de la Policía de Puerto Rico.



Fue entonces que una embarcación de FURA interceptó una yola de 20 pies (seis metros) de eslora con 20 pasajeros a bordo, 16 ciudadanos dominicanos y cuatro ecuatorianos, quienes fueron entregados a la Guardia Costera.



Los detenidos, a su vez, fueron ubicados en una embarcación de la Guardia Costera para su debido procesamiento de repatriación.



No obstante, dos de los detenidos tuvieron que comparecer ante un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de San Juan por enfrentar cargos de violación del Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1326, por intentar volver a ingresar después de una eliminación anterior.



Los encausados fueron identificados como Héctor Julio Fulgencio Cabrera, de 30 años, y Wanner Sánchez Espínola, de 21.



Si Fulgencio Cabrera es declarado culpable, enfrentará una multa o encarcelamiento por no más de 10 años o ambos, mientras que Sánchez Espínola enfrenta una multa o encarcelamiento por no más de dos años o ambos.



Todos los acusados son presuntos inocentes hasta que sean declarados culpables por un tribunal. EFE