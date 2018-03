Cierre de escuelas y carreteras por alto oleaje al norte de Puerto Rico

SANTO DOMINGO.- El rescate a un surfista y de varios conductores, así como el cierre de una veintena de escuelas y de carreteras, ha sido el saldo de las marejadas de hasta 7,6 metros que han llegado a la costa norte de Puerto Rico desde el domingo y que proseguirán hoy.



Según informó la Guardia Costera de EE.UU., país del que la isla es un Estado Libre Asociado, oficiales que viajaban en un helicóptero MH-65 Dolphin lograron salvar a un hombre que junto a otras dos personas practicaban "body boarding" en la playa de Crash Boat en Aguadilla, municipio al noroeste de la isla.



El hombre, no obstante, se partió una de sus muñecas, detalló la Guardia Costera.



Las otras dos personas afortunadamente lograron nadar hasta la orilla por su cuenta, agregó la agencia.



El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan pronosticó que se esperan olas de hasta 25 pies (7,6 metros) de alto, producto de un sistema frontal que se mueve hacia el sur.



Por su parte, la alcaldesa de Loíza -cercano a San Juan-, Julia Nazario Fuentes, informó que equipos de rescate salvaron a dos familias que se aventuraron a pasar por la carretera PR-187 del sector de Torrecilla -que se había cerrado su paso- como medida de seguridad, y sus vehículos se inundaron.



"Los carros se perdieron, pues el agua entró a uno de ellos. Insistimos en que este es un evento muy distinto a las marejadas que conocemos. Le rogamos a los ciudadanos que no arriesguen sus vidas", enfatizó la funcionaria.



Nazario Fuentes agregó que el equipo de Manejo de Emergencias Municipal lleva dando rondas de vigilancia cada 45 minutos por las comunidades, y que tan pronto mejore la situación iniciarán el proceso de remoción de arena de las carreteras.



"Eso nos tomará algún tiempo, porque las marejadas continúan fuertes en Torrecilla. Es realmente impresionante lo que está pasando. Por eso le solicitamos a los ciudadanos que por favor no se arriesguen a pasar hasta que mejore la situación", aseguró.



Por su parte, la secretaria de Educación, Julia Keleher, informó que 24 escuelas del sistema público local estarán cerradas hoy como medida de seguridad establecida por el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, debido al fuerte oleaje.



El cierre de estas escuelas afectará a 6.100 estudiantes, detalló Keleher en un comunicado de prensa.



Los docentes de dichas escuelas, mientras tanto, deben comunicarse con sus directores escolares para que reciban instrucciones, ya que serán ubicados hoy mismo en otras escuelas para realizar labores de desarrollo profesional.



"La seguridad de los niños y niñas, así como la de toda la comunidad escolar, es prioridad. Por esto tomamos esta decisión. Esperamos que los excelentes maestros y maestras con los que cuenta el sistema puedan reponer el tiempo lectivo una vez los estudiantes regresen a sus escuelas", dijo la titular de Educación.



Del total de escuelas, 10 son en San Juan, cinco en Toa Baja, tres en Aguadilla y Cataño, y una en Loíza, Luquillo y Humacao, mencionó Keleher en la página oficial de Facebook de la agencia.



Las diez escuelas de la capital que estarán cerradas mañana son la República del Perú, Ramón Power y Giralt, Luis Rodríguez, Madame Luchetti, Luis Lloréns Torres, Santiago Iglesias Pantín, Juanita García Pedraza, Ángel Rosario Báez, Moisés Meléndez y Fray Bartolomé de las Casas.



Dependiendo de las condiciones del tiempo este lunes, el Departamento de Educación determinará si estas escuelas permanecerán cerradas el martes.



Sin embargo, la alcaldesa de Loíza dijo que la Escuela Medianía Elemental tampoco ofrecerá clases.



"Gracias a Dios no tuvimos que refugiar ciudadanos en la noche, así que ya durante el día se preparará la escuela para que mañana, martes, pueda ofrecer clases con normalidad", dijo Fuentes Nazario. EFE