Organizador de Mundial de Béisbol sub 23 inspeccionará espacios de Nicaragua

MANAGUA.- El comité organizador del Mundial de Béisbol sub 23, visitará próximamente Nicaragua, país sede de este evento deportivo, para inspeccionar los espacios y lugares que deben prepararse para recibir a los jugadores que participarán en dicha actividad deportiva, informó ayer la vicepresidenta Rosario Murillo.



"Estamos reportando que la Organización Mundial de Béisbol sub 23, que se realizará en Nicaragua durante el mes de octubre, va a delante y el comité organizador estará visitando, para inspeccionar los estadios, los hoteles, todo lo que tiene que prepararse para este evento importante", indicó a través de medios del Gobierno, la Primera Dama.



En este III Mundial de Béisbol-que se celebrará del 19 al 28 de octubre de 2018 en el recién inaugurado Estadio Nacional Denis Martínez, que tiene capacidad para unas 15.000 personas- será el local "insignia", según informó la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en ingles).



El estadio "Dennis Martínez", construido bajo las normas de la Major League Baseball (MLB) de Estados Unidos, fue la sede principal de los XI Juegos Centroamericanos 2017, que se celebraron en Nicaragua del 3 al 17 de diciembre.



Las naciones que ya están clasificadas para participar en la III Copa Mundial de Béisbol sub 23 son China Taipéi, Holanda, México, Venezuela, República Checa, República Dominicana, República de Corea, Japón, y Nicaragua.



El béisbol es considerado como el deporte más popular en Nicaragua. EFE