El transporte masivo en Latinoamérica frena y acelera al mismo tiempo

BOGOTÁ.- En América Latina el transporte público sufre las mismas frenadas y aceleradas que padece la región en casi todos los otros ámbitos, con progresos y estancamientos que repercuten en la calidad de vida de sus habitantes.



Muestra de la asimetría en esta materia es el hecho de que Sao Paulo y Bogotá están en el cuarto y sexto lugar, respectivamente, entre las urbes más congestionadas del mundo, según el estudio INRIX Global Traffic Scorecard de 2017.



La ciudad más grande de Brasil tiene un metro que se extiende por más de 80 kilómetros en cinco líneas y ha transportado a más de 26.700 millones de pasajeros y la capital colombiana no cuenta con ese medio de transporte.



El caso de Colombia es único, ya que si bien Bogotá, con más de 8 millones de habitantes, carece de un metro, sí lo tiene la segunda ciudad más importante del país, Medellín, con 2,5 millones.



El metro de Medellín (noroeste) cuenta con 10 líneas que cubren 73,52 kilómetros, de los cuales 31,3 son férreos, 12,02 de cable aéreo, 13,5 pretroncales y 4,2 de tranvía.



Otras urbes como Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Ciudad de México y Caracas tienen metro desde hace décadas, pero persisten los problemas de movilidad que han obligado a implementar más soluciones.



La capital argentina tiene el sistema más antiguo del continente (1913), y con sus 6 líneas, está integrado a 388 rutas de autobuses, 7 divisiones de trenes y un tren ligero.



Las autoridades construyeron desde 2007 nueve carriles para autobuses que permitieron recortar hasta un 20 % el tiempo de viaje de más de un millón de pasajeros.



A principios de febrero, el Gobierno aplicó un aumento a las tarifas del transporte público entre el 25 y el 50 %, lo que tuvo un impacto significativo entre los usuarios.



Río de Janeiro aprovechó los Juegos Olímpicos para mejorar su infraestructura, con la construcción de una línea más de metro (para completar seis), tres sistemas de tránsito rápido de autobuses (BRT) y un circuito de tren eléctrico.



Pero los planes no se llevaron a cabo completamente y se tuvo que desmontar una línea de BRT, por lo que el sistema quedó cojo.



Santiago de Chile tiene un metro que transporta diariamente en sus 6 líneas a más de 2,7 millones de personas.



Este medio hace parte de un sistema complementado por el tren de cercanías Metrotren y el BRT Transantiago, el último de los cuales moviliza unos 3 millones de pasajeros por día pero con puntos negros como la frecuencia irregular, la no detención en los paraderos y la escasez de carriles exclusivos.



El de Ciudad de México es el metro más extenso de América Latina, con 12 líneas que se prolongan por más de 226 kilómetros, y le da servicio a más de 4,4 millones de personas por día.



Aún así, los problemas de movilidad de la capital mexicana son complejos. Más de 5,7 millones de vehículos ruedan por sus calles, lo que ha redundado en la aplicación de medidas de restricción vehicular y en la construcción del sistema Metrobus.



En Caracas, el metro mueve a más de 2 millones de personas diarias e integra sistemas como el Metrobus y el Buscaracas.



En cuanto al transporte automotor, en toda Venezuela la falta de repuestos y los altos costos de mantenimiento han afectado al 80 % de los vehículos.



Santo Domingo, Ciudad de Panamá y Lima también tienen metros de inauguración reciente y de apenas una línea. Los dominicanos gozan de su servicio desde 2009, los panameños desde 2014 (ya están construyendo una segunda línea) y los limeños desde 2011.



Quito tendrá en un futuro próximo una primera línea de metro de 22 kilómetros.



En diferentes ciudades se han implementado los BRT como los principales transportes masivos. Tal es el caso de Bogotá, cuyo sistema Transmilenio fue inaugurado en el año 2000.



Sin embargo, la ciudadanía critica el sistema por la falta de autobuses, la inseguridad y el colapso de las estaciones en las horas punta.



Un modelo, el BRT, nació en Curitiba, cuyo sistema es considerado como uno de los mejores de Brasil, especialmente por sus "terminales de integración", que permiten que los pasajeros puedan tomar varios autobuses pagando un solo tiquete, por la implementación de líneas "exprés" y las pruebas con vehículos híbridos.



En Bolivia, el Gobierno puso en funcionamiento Mi Teleférico entre La Paz y El Alto, el sistema de transporte por cable más alto del mundo, que hasta el momento suma 5 líneas con un total de 17,5 kilómetros y que en diciembre de 2017 alcanzó los 100 millones de pasajeros transportados.



Pero el fantasma de los buses peleando por las calles aún no se va de algunas capitales. Ese es el caso de Asunción. Una flota de vehículos anticuados o "buses chatarra" invaden las vías, provocando el caos vehicular.



Por eso, el Gobierno paraguayo implementó en 2015 el retiro forzoso de estos buses para modernizar la flota y comenzó la construcción del Metrobús, que entrará en funcionamiento en 2019 y beneficiará a 300.000 asunceños.



Los 2,2 millones de personas que habitan en La Habana cuentan apenas con 120 rutas operadas por 600 buses para 7.600 viajes diarios. Para mejorar el servicio, en los últimos años se han renovado los viejos autobuses por nuevos articulados de la empresa china Yutong. EFE