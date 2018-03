Perú está "en jaque" por delaciones de Odebrecht, según presidente Kuczynski

LIMA.- El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró hoy que el país está "en jaque" por las delaciones del exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata, quien afirmó ante fiscales que su empresa financió irregularmente las campañas electorales de los principales líderes políticos, incluido el actual mandatario.



Durante su participación en la séptima reunión entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales, Kuczynski lamentó que se le dé notoriedad "a gente que fue corrupta y que hoy se han transformado en grandes acusadores", en referencia a Barata.



"Yo tengo plena confianza en la gente que me ayudó en la elección de 2011. Fue una alianza de cuatro partidos y una campaña en la cual yo puse mi plata. Vendí una casa, puse mi plata y me descapitalicé para financiar esa campaña", argumentó Kuczynski.



"Ahora nos vienen a decir que supuestamente habría una plata no contabilizada, plata sucia. Eso no es verdad, pero estoy totalmente de acuerdo en que se debe investigar a fondo", agregó.



El mandatario pidió que la declaración de Barata sea investigada por los organismos especializados, "no en la tribuna de la televisión y el periódico".



El exapoderado de Odebrecht en Perú afirmó el miércoles en Sao Paulo (Brasil) ante fiscales peruanos que la constructora entregó 300.000 dólares para la campaña de Kuczynski para las elecciones presidenciales de 2011 por intermedio de la banquera Susana De la Puente, actual embajadora del Perú en el Reino Unido.



Kuczynski indicó que algunos implicados se van del país porque no confían en las investigaciones de estos "trascendidos" de la declaración del exdirector de Odebrechten Perú.



El mandatario se refirió así a los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, quienes se fueron de Perú dos días antes de ser señalados por Barata como los receptores de un millón de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori.



"No tienen confianza en que aquí los organismos van a funcionar de acuerdo a la verdadera ley. Lo primero que tenemos que tener aquí es el imperio de la ley", apuntó Kuczynski.



Además de las campañas de Kuczynski y Fujimori, Barata también se ratificó en que Odebrecht financió de manera irregular las candidaturas de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, de la actual primera ministra Mercedes Aráoz y la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.



Además de la financiación irregular de campañas electorales, el caso Odebrecht en Perú también implica los sobornos que la constructora pagó a funcionarios entre 2005 y 2014 para adjudicarse millonarios contratos en obras públicas. EFE