Oposición venezolana reitera no tiene candidatos para presidenciales de mayo

CARACAS.- La coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la principal fuerza política que adversa al Gobierno de Nicolás Maduro, reiteró hoy que no tiene candidatos para las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que considera serán "fraudulentas" y sin garantías.



"Es importante que lo sepa el mundo, la unidad democrática no tiene candidato inscrito en las elecciones", dijo en rueda de prensa el diputado Juan Guaidó, dirigente de la formación Voluntad Popular (VP) y jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional (Parlamento).



El legislador habló en nombre de la MUD y reiteró que el exgobernador Henri Falcón, miembro de la coalición opositora, "se deslindó de la unidad" al postular su nombre para las presidenciales, desatendiendo la decisión conjunta de no participar en estos comicios hasta tanto no existan mejores condiciones electorales.



En este sentido, dijo que el llamado "acuerdo de garantías electorales" firmado ayer por Maduro, Falcón, y otros candidatos formales a la Presidencia, es insuficiente para que la MUD cambie de parecer frente el llamado a las urnas.



No obstante, ponderó como una "pequeña victoria" que el Gobierno haya cedido en varias de las exigencias hechas por la MUD durante el proceso de diálogo que mantuvieron en República Dominicana y que acabó sin acuerdos.



"¿Es una pequeña victoria? Sí, ceden a la presión nacional e internacional, a la necesidad de reconocimiento (...) este régimen es sujeto a presión", dijo Guaidó tras asegurar que todavía se pueden lograr condiciones ideales para que la MUD decida participar en las presidenciales.



"Que el Gobierno esté dispuesto entonces a disputarse el poder en buena lid", subrayó.



El dirigente de VP reiteró que el Parlamento, controlado por la oposición y "único poder legítimo del país", no reconocerá las votaciones del 20 de mayo, cuando también se escogerán los legisladores de los 23 cuerpos estaduales y de los 335 organismos municipales.



El Parlamento encabezará la conformación de un "frente amplio" que incluya a gremios y organizaciones de todo tipo para ampliar la "base social de participación" en la búsqueda de un eventual cambio de gobierno.



Guaidó advirtió a Maduro que insistir en celebrar las presidenciales sin las garantías que la MUD exige puede llevarlo a que buena parte de la comunidad internacional no lo reconozca como jefe del Estado, lo que tendría "consecuencias para el pueblo de Venezuela". EFE