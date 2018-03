Elecciones presidenciales de Venezuela serán en la segunda quincena de mayo

CARACAS.- El jefe de campaña del chavismo y ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, confirmó hoy que las elecciones presidenciales previstas para el 22 de abril fueron pospuestas para la "segunda quincena de mayo" tras la firma del acuerdo entre los seis candidatos oficiales.



"El evento electoral presidencial ha quedado establecido así en el acuerdo para la segunda quincena del próximo mes de mayo de 2018. No hay otra alternativa, la única opción es el voto", declaró Rodríguez en una rueda de prensa tras la firma.



El también ministro de Comunicación calificó al acuerdo de "amplio" y recordó que el día de las presidenciales también se convocó a los comicios para consejos legislativos estatales y consejo municipales "que tenían ya sus periodos vencidos".



En el acuerdo leído en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) "se propone que se realicen de manera simultánea las elecciones para presidente de la República, de consejos legislativos estatales y de consejos municipales en la segunda quincena del mes de mayo de 2018".



Los rectores del CNE no se pronunciaron sobre esta nueva fecha ni hicieron un anuncio formal pese a que los cinco miembros del organismo se encontraban en el acto de firma del acuerdo.



También se desconoce si con esta nueva fecha se abrirá nuevamente el registro electoral o si se aceptarán nuevos candidatos.



Según Rodríguez en este documento se estableció que una misión de "acompañamiento y observación" electoral llegue al país así como la activación de "todas las auditorías técnicas con los estándares (...) que se han repetido en todos los eventos electorales" en Venezuela.



"Y se abrirá (...) el registro electoral en Venezuela y en el exterior", agregó el que fuera alcalde del municipio Libertador de Caracas.



Aseguró que el documento firmado es fruto de unas reuniones con la oposición que se extendieron desde el viernes pasado hasta ayer y en las que participaron, entre otros, el dos veces candidato opositor a la Presidencia Henrique Capriles.



"Discutimos esto (el acuerdo), que es además la columna vertebral del acuerdo de Santo Domingo", señaló sobre este documento que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no reconoce como un texto definitivo de aquellas reuniones.



Afirmó que un integrante de Voluntad Popular, partido del privado de libertad Leopoldo López, también participó así como Henri Falcón, el principal opositor que hasta ahora se presentará, una decisión por la que la MUD decidió sacar a su partido Avanzada Progresista, de la coalición.



La MUD decidió hace días que no se presentará a unas elecciones que consideran "una farsa" y en las que asegura que no existirán condiciones "justas" y "transparentes". EFE