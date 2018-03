Senador Paliza cree que realidad dominicana es distinta a la pintada por presidente Medina

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El presidente Danilo Medina describió dos República Dominicana: la que observan los funcionarios y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la que viven la mayoría de los dominicanos, observó el senador opositor por la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza.

Para el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aspirante a la presidencia de esa organización, el jefe de Estado, en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, ignoró temas de mayor interés de la población.

De acuerdo con Paliza, los temas expuestos no fueron dados a entender claramente por el presidente de la República, mientras que otros como el de la corrupción y la impunidad, estuvieron ausentes en un discurso de más de dos horas.

“Otro tema que fue tratado de forma muy opaca fue el caso haitiano o de la inmigración en sentido general, hablamos de cuidar la frontera, pero qué vamos a hacer con los cientos de miles de ilegales que tenemos hoy en nuestro territorio, olvidamos de que están ahí, yo conozco números de que hay más de un millón de indocumentados en la República Dominicana”, indicó Paliza.

Al hablar en el programa El Interactivo, de La Súper 7 (107.7 FM), el senador dijo que el problema de la criminalidad e inseguridad, y el endeudamiento público, también fueron mencionados aéreamente por el presidente Medina.

“Pero me pareció muy contundentemente preocupante que vi una sala pararse y aplaudir cuando el presidente anunció que ya teníamos la posibilidad de tomar prestado en peso con bonos en mercados internacionales, cómo yo me voy a sentir contento de que el Gobierno dominicano esté tomando prestado, cuando hoy estamos tomando prestado para pagar intereses”, comentó.

Paliza arreció sus críticas contra el mandatario porque, según dijo, en su discurso no se refirió a posibles medidas para detener el “endeudamiento desenfrenado” que lleva el Gobierno dominicano, dejando ausente las posibles reformas a discutir para enfrentar el tema en cuestión.

Frente opositor

Con respecto a la conformación de un frente opositor, el aspirante a la presidencia del PRM entiende que se requiere de su conformación, no solo para enfrentar al PLD.

“El cambio obliga, el cambio de nuevas formas, el cambio de la visión de un nuevo país, el cambio está muy ahí, está muy presente, y en la actitud que debe vincularnos a todos no puede ser la de llevar un candidato específico o la de no podernos unir porque el interés es más particular que el colectivo”, analizó el dirigente opositor.

Destacó que en el deseo de todos los partidos opositores existe la idea de impulsar un proyecto de nación para presentarlo a los dominicanos en las elecciones venideras.

Con respecto al PRM, Paliza resaltó el nivel de madurez del que goza esa organización, y garantizó al país y a la militancia perremeísta que después de las votaciones para elegir las autoridades partidarias estará más unida para alcanzar el poder en las elecciones del 2020.