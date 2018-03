La Junta Central descarta uso equipo de INDRA en las elecciones del 2020

SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) descartó hoy usar en las elecciones de 2020 los equipos informáticos que suministró la empresa española Indra para los comicios de 2016, informó hoy la institución en su página web.



La decisión del pleno de la JCE se adoptó después de reuniones sostenidas con la Comisión de Asesores Informáticos que representan a distintas universidades y empresas privadas, que se creó en noviembre pasado con el objetivo de elaborar un informe con sus recomendaciones respecto al uso que se le podría dar a los equipos adquiridos a Indra.



Las tabletas capta huellas no serán utilizadas porque tuvieron "un desempeño inconsistente y poco fiable en el universo de los colegios electorales en las pasadas elecciones del año 2016, motivando importantes retrasos en el inicio de la jornada electoral", según informó hoy la JCE en su página web.



En cuanto a los escáneres para hacer la lectura de las papeletas en las mesas de votación y realizar el escrutinio automatizado de las mismas "para ser eventualmente utilizados en las próximas elecciones precisarían, necesariamente, de modificaciones importantes tales como: en primer lugar, integrarle a todos baterías nuevas con mayor capacidad de duración y, por otra parte, instalarle a cada uno un nuevo software que permita su uso".



La JCE señaló que el funcionamiento tecnológico resultó deficiente en las pasadas elecciones y fue subsanado por el conteo manual, por lo que reiteró que "no utilizará para el escrutinio y transmisión de los resultados los equipos en cuestión".



Así, el pleno de la JCE determinó que en las próximas elecciones se usarán los "métodos utilizados y probados con éxito en las elecciones de 2008, 2010 y 2012", aunque "incorporando soluciones informáticas" empleadas con resultados positivos en otros países.



La Junta Central Electoral informó el pasado 14 de noviembre que recibió un requerimiento de pago de Indra por importe de 13,9 millones de dólares, pero señaló que esperaría un informe de la Cámara de Cuentas para decidir sobre esta deuda, tras divulgarse un informe del departamento técnico de la JCE que cuestionaba el desempeño de los equipos y recomendaba que no se utilicen en futuros procesos electorales.



En diciembre pasado, la Cámara de Cuentas de República Dominicana recomendó en su informe a la Junta Central Electoral (JCE) pagar a la empresa española Indra los 13,9 millones de dólares que le adeuda por los equipos informáticos que suministró para las elecciones de 2016.



En respuesta a este informe de la Cámara de Cuentas, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, dijo en diciembre pasado que la decisión sobre la deuda de Indra y respecto al futuro de los equipos se determinaría cuando la comisión de asesores informáticos concluya sus evaluaciones.EFE