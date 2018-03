El PRM dice que la riqueza del país solo la disfrutan los peledeistas

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo hoy que la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina muestra una vez más que hay dos países: uno de opulencia para los miembros del PLD y el Gobierno, y otro de pobreza y desesperanza para la gran mayoría de los dominicanos.



"En la República Dominicana de los peledeistas hay riqueza y no hay pobreza, todos los servicios públicos funcionan, el transito está regulado y ordenado, aunque sea por el aire con 'sillas voladoras'", expuso la organización en un comunicado.



La formación aseguró que casi todos los peledeistas trabajan en el Estado con salarios de lujo y que sus hijos estudian con beca en el exterior.



"La gran mayoría de la población está en pobreza, los hospitales no funcionan, no hay electricidad, el servicio de agua potable y el alcantarillado prácticamente no existen, el transporte público es un desastre, la justicia no es imparcial ni independiente, la educación no tiene calidad, no hay empleos, los salarios son bajos y no alcanzan para pagar las medicinas ni la comida", acotó.



A juicio del PRM el resultado de 18 años de peledeismo ha sido una sociedad marginada, "des-esperanzada y empobrecida" que ha llevado a 6 de cada 10 jóvenes a querer emigrar de ese "paraíso peledeista".



La organización opositora aseguró que la deuda pública del país supera los 37.000 millones de dólares y que en 2017 aumentó a un ritmo de 421 millones de pesos diarios.



Además, que esa deuda tiene un déficit público que se ha mantenido en los últimos 10 años de Gobierno del PLD, llegando en 2017, según cifras del FMI, al 3,2 % del PIB lo que representa cerca de RD$114.000 millones de pesos por encima del 2,3 % (RD$85.000 millones) proyectados inicialmente.



El otro motor de la deuda es la del Banco Central, es decir, la estabilidad cambiaria y la baja inflación de hoy son el resultado de una deuda creciente del Banco Central de más de 10.000 millones de dólares.