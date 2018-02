Medina anuncia que R.Dominicana reforzará con soldados la frontera con Haití

SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina reveló hoy que 900 soldados, 90 vehículos y tres helicópteros se incorporarán de inmediato a reforzar la vigilancia en sus fronteras, especialmente con Haití, "porque somos una nación soberana y un país de leyes, tanto en el exterior como en el interior".



Medina se refirió así al espinoso tema migratorio, en momentos en que algunos sectores exigen del Gobierno acciones enérgicas contra la "invasión pacífica" que, aseguran, sufre el país por parte de inmigrantes haitianos irregulares.



"Vamos a coordinar a todas las instituciones que trabajan en la frontera: Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Seguridad Fronteriza y la Dirección General de Migración, para que hagan valer la ley dominicana en la frontera", expuso el mandatario en el discurso de rendición de cuentas desde el Congreso Nacional (bicameral).



Precisó que el incremento de la vigilancia en el límite fronterizo también se hará por aire y zonas costeras, específicamente entre Montecristi (noroeste) y Puerto Plata (norte), así como en Pedernales y Barahona (suroeste).



"Los dominicanos tenemos nuestro propio proyecto de nación, que no es ni mejor, ni peor que el de otros, pero es el nuestro; lo tenemos muy claro y nuestra responsabilidad es fortalecerlo y trabajar por él", dijo Medina arrancando la ovación de legisladores, funcionarios e invitados.



Aseguró que la misión del Gobierno es la de proteger a la gente, al patrimonio y al territorio. Dijo que la vigilancia incluirá el empleo de drones y cámaras de video.



"Entendemos que, para ser buenos vecinos, para respetarse y aún para colaborar, es necesario también tener claro donde empieza una casa y termina otra", expuso el gobernante.



Sin embargo, advirtió que "incumplir la ley no es permisible, no lo es para nadie, ni para el que quiere entrar de forma ilegal, ni para el que se aprovecha de esa necesidad para hacer negocios, o para contratar manos de obra barata".



En ese orden, advirtió a quienes mantiene un "doble discurso" a conveniencia. "No es coherente exigir rigor, por un lado, mientras queremos saltarnos la ley por otro".



Específicamente, dijo que no se puede aspirar a tener fronteras impermeables y ordenadas si al mismo tiempo "alimentamos una demanda de mano de obra irregular en sectores como la agricultura, la construcción o en nuestros propios hogares".EFE