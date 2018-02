R.Dominicana lucha por salir de lista de 10 países más vulnerables cambio climático

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana trabaja para mejorar su posición en la lista de países más vulnerables frente al cambio climático, dado que ahora se encuentra entre las 10 primeras naciones que figuran en el Índice de Riesgo Climático Global 2018 (IRC), que realiza anualmente la entidad Germanwatch.



El IRC es un análisis basado los conjuntos de datos más fiables disponibles sobre los impactos de los eventos climáticos extremos y los datos socio-económicos asociados a ellos, y se debe entender como una advertencia para que los países estén preparados para eventos climáticos más frecuentes y/o más severos en el futuro.



La República Dominicana llegó a ocupar el octavo puesto, pero durante tres años "no habíamos tenido una incidencia tan fuerte" de fenómenos naturales, lo que situó a la República Dominicana en el décimo primer lugar de la lista, explicó a Efe el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (Cnccmdl), Ernesto Reyna.



Sin embargo, los eventos registrados en las últimas temporadas ciclónicas (junio-noviembre) colocan a la nación caribeña en la décima posición de esta clasificación a largo plazo (1997-2016), que encabeza Honduras, y a la que siguen Haití, Birmania, Nicaragua, Filipinas, Bangladesh, Pakistán, Vietnam y Tailandia.



Además, Haití y la República Dominicana, que comparten la isla La Española, se encuentran entre los 20 países más afectados por las catástrofes relacionadas con el clima en los últimos 20 años, apunta el informe.



Para Reyna volver a estar entre los diez países más vulnerables al Cambio Climático "es muy preocupante" y el propósito es retroceder hasta el vigésimo lugar antes del año 2030, indicó.



Las acciones "que estamos desarrollando y que planeamos desarrollar" para mejorar la posición del país encajan con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, cuyo progreso se plasma en la revisión de la Contribución Nacional Determinada (NDC por su sigla en inglés) de República Dominicana.



"Estamos en la fase de planificación, incidiendo en los distintos sectores de la vida diaria e identificando las áreas más contaminantes" en materia de energía, agricultura agua y transporte, así como el sector cementero, para definir el plan de acción inmediato y tener "resultados tangibles en los próximos 5 años."



Se trata de "coordinar las acciones implicando a todos los sectores" y, en los pasos dados hasta ahora, "hemos tenido muy buena respuesta, no hay una sola puerta que no se haya abierto" para abordar estos retos.



"Tenemos acciones concretas pero amplias" y, además de acometerlas, "la educación es prioritaria" para lograr esos objetivos; es importante llegar a la población "con ideas concretas sobre las causas y consecuencias del Cambio Climático", dijo el responsable del Cnccmdl.



En ese sentido, las autoridades del país tienen como meta para el 2020 preparar a 10.000 docentes (ya hay 3.200 maestros capacitados) para formar a los escolares sobre esta problemática; también se están implementando acciones educativas en comunidades de todo el país.



Además, en un país como la República Dominicana, eminentemente turístico, es necesario garantizar que ese segmento realice un manejo eficiente de la energía, el agua y los residuos sólidos.



De las acciones que ya se están desarrollando en el país para crear resiliencia, Reyna destacó los proyectos Hospitales Seguros y Escuelas seguras, así como la reforestación de las zonas más propensas a sufrir inundaciones.



Para Reyna, ya habría que hablar de "Emergencia Climática, porque el Cambio Climático ya se está produciendo" y para combatirlo "hay que trabajar a nivel regional", dado que cuatro de los diez países más vulnerables al fenómeno se encuentran en América Latina. EFE