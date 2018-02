Capitán dominicano dice que récord favorable de 3-0 no los puede relajar

SANTO DOMINGO.- El capitán de la selección de baloncesto de la República Dominicana, Víctor Liz, dijo que "no relajarse" es la clave para el juego de su equipo este domingo frente a la de Islas Vírgenes en la segunda ventana de las eliminatorias al Mundial de China 2019.



Los quisqueyanos, que el jueves pasado vencieron a Bahamas por 95-63 con el ataque de Liz, Rigoberto Mendoza y Luis David Montero, se enfrentarán a Islas Vírgenes a las 16:30 horas locales (5:30 en República Dominicana) en el pabellón Sir Kendall Isaccs Gymnasium.



"Si tenemos la aspiración de llegar a un Mundial tenemos que salir a la cancha muy enfocados. A ellos (Islas Vírgenes) los conocemos bien ya que los enfrentamos en la ventana anterior, pero eso no nos puede dar la confianza de relajarnos, sino más bien, tener mayor deseo de ganar el partido del que tuvimos frente a Bahamas", dijo Liz.



El pasado 24 de noviembre, República Dominicana superó por 99-88 a Islas Vírgenes en un juego en que el centro Eloy Vargas resultó el más destacado con 19 puntos y 11 rebotes en 22:22 minutos.



Actualmente, los dirigidos por Melvyn López lideran el Grupo D por delante de Canadá (2-1), Islas Vírgenes (1-2) y las Bahamas (0-3), que enfrentarán a los canadienses a segunda hora.



Precisamente, gran parte de la perfección del conjunto criollo ha sido posible debido a que se ha impuesto el juego colectivo sobre las individualidades, a juicio del armador Ronald Ramón.



"Y así tenemos que seguir (contra Islas Vírgenes), jugando en equipo, moviendo el balón y ejecutando bien en la defensa, ya que si lo hacemos, podremos salir victoriosos", expresó Ramón.



Sobre el éxito que ha tenido el país en el evento clasificatorio para el Mundial China 2019, Liz indicó que ha sido importante la compenetración exhibida por cada uno de los jugadores que componen la tricolor.



"Somos una familia y no hay un líder absoluto. Porque yo sea capitán no quiere decir que yo tenga que ser la primera opción en todo. Aquí todos somos iguales, estamos en una misma página y con un mismo objetivo", comentó el escolta. EFE