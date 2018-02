Haití no consentirá delitos bajo la bandera de la ayuda humanitaria

PUERTO PRÍNCIPE.- Las autoridades haitianas van a revisar el funcionamiento de las ONG que operan en el país y a establecer un mayor control sobre estas para evitar que, bajo la bandera de la ayuda humanitaria, se produzcan situaciones similares al reciente escándalo protagonizado por directivos de Oxfam.



El Ministerio de Planificación y Cooperación Externa haitiano decretó la suspensión de las actividades de la representación inglesa de Oxfam en el país por un período de dos meses, después de conocerse que responsables de la organización contrataron a prostitutas en esa nación tras el sismo de 2010.



El titular de la institución, Aviol Fleurant, explicó en declaraciones a Efe, que "la suspensión de Oxfam es para decir basta y para reparar los daños causados por la organización, que afectan a la dignidad del pueblo haitiano".



Durante esos dos meses la cartera que encabeza Fleurant y el Ministerio Público desarrollarán sendas investigaciones sobre los hechos, que el ministro calificó de "muy duros".



"Nuestra investigación continúa e iremos informando a la prensa sobre los avances. Todo el gobierno está preocupado, incluso el presidente, Jovenel Moise, y el primer ministro, Jack Guy Lafontant, que también están trabajando sobre este escándalo", apuntó.



El funcionario resaltó que el pueblo haitiano y las víctimas "pueden contar con nosotros", ya que las autoridades "van a tomar medidas con coraje".



Aunque Haití, el país más pobre de Latinoamérica, depende de la ayuda internacional para atender a millones de personas, y Oxfam tiene diversos proyectos relacionados con la agricultura y la atención a la infancia en el país, Fleurant fue tajante al señalar que no se va a tolerar que se incumplan las leyes del país.



"Necesitamos ayuda, pero hay que respetar nuestra ley y nuestra dignidad" y no se puede consentir que "haya gente que cometa delitos bajo la bandera de la ayuda humanitaria. Vamos a revisar el funcionamiento de los ONG y para controlarlas mejor", afirmó.



Por su parte el coordinador de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, Pierre Esperance, consideró en declaraciones a Efe que la suspensión de Oxfam supone dar "un paso en el buen camino".



"Es muy bueno que el gobierno esté haciendo su trabajo, las acciones del Oxfam son muy graves y hay que continuar la investigación para aclarar esta situación, y si hay acciones criminales la justicia tiene que intervenir", dijo



Asimismo, se mostró esperanzado en que la investigación se haga bien para dar justicia a los víctimas y lanzar un mensaje a las ONG que a veces funcionan con total impunidad."



Las acciones tomadas por el gobierno también se aprecian de forma positiva por la población, tal y como señaló a Efe, Carline Jerome, un vendedor de comida residente en Puertos Príncipe. "Está muy bien de ver el Gobierno toma acciones contra esas ONG que funcionan como si Haití no es un país", afirmó.



Con la investigación en marcha, Oxfam Inglaterra asegura que va a colaborar con otros actores para continuar sus actividades en el país, aunque pero aún no está claro cual será el futuro de los proyectos que tenía activos al estallar el escándalo.