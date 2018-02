La NBA quiere que el usuario la vea en su móvil "cómo, cuándo y dónde quiera"

MADRID.- La NBA estadounidense busca que su aficionado pueda acceder a todo el contenido que genera la competición a través de su móvil, "como quiera, cuando quiera y donde quiera", según explicó a EFE Jesús 'Chus' Bueno, vicepresidente de la NBA para Europa, África y Oriente Medio.



La NBA es consciente que, debido a los horarios, sus aficionados en todo el mundo no pueden todos los partidos que les gustarían, por lo que intentan que los dispositivos móviles sean una parte fundamental del consumo de su producto.



"Como quiera, cuando quiera y donde sea", aseguró Bueno, durante una entrevista con EFE en las oficinas de la liga americana de baloncesto en España, donde señaló que la apuesta de la competición americana también quiere estar a la vanguardia en cuanto a tecnología.



"Estamos trabajando mucho con la realidad virtual, hacemos un partido en realidad virtual y estamos intentando ver cómo podemos generar otro tipo de contenidos más cortos", destacó Bueno.



En este avance se inscribe el acuerdo con la marca deportiva Nike, que desde esta temporada se ocupa de la vestimenta de los jugadores de todos los equipos, y según el ejecutivo, ha ayudado a la competición a "crecer más allá del aspecto económico".



Las nuevas camisetas de los equipos de la NBA incorporan un chip que permite, a través de una aplicación, conocer lo que está haciendo el jugador del que te has comprado la camiseta, cómo le gusta calentar y contenidos de los últimos partidos. Todo en el móvil.



Además las camisetas incluyen otra novedad esta temporada, la posibilidad de incluir publicidad, que ya llevan más de la mitad de las franquicias, con un logotipo de la empresa anunciante en el hombro izquierdo.



"No queríamos hacerlo muy grande, no queríamos que tuviera un espacio muy dominante. Yo creo que la experiencia es buena, casi todos los equipos la tienen ya", expresó Bueno.



Publicidad que, no obstante, está a modo de prueba en la NBA ya que el acuerdo incluye esta y dos temporadas más, aunque Chus Bueno confió en que será un paso definitivo.



"Está en periodo de prueba, vamos a estar tres temporadas con eso y luego lo evaluaremos, y veremos si queremos seguir más adelante. Si queremos hacerla un poco más grande, un poco más pequeña. Yo creo que al final esto se va a mantener", dijo.



Todas estas iniciativas hacen que la NBA tenga más aficionados en España, por lo que la competición espera seguir desarrollando herramientas como el 'NBA Fan Club' para "tener una relación más cercana" con sus aficionados, que al suscribirse reciben "muchas ventajas y descuentos".



La competición americana ya cuenta en Barcelona con un NBA Café, su apuesta de hostelería y punto de encuentro para estos aficionados, para la que ya se está trabajando en una nueva apertura en Madrid.



"Estamos buscando una localización en Madrid y ojalá podamos abrir uno pronto", finalizó el vicepresidente de la NBA para Europa, África y Oriente Medio. EFE