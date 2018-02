Oxfam y otras 21 ONG lamentan las deficiencias en el sector por escándalos

LONDRES.- Oxfam, Save The Children y otra veintena de organizaciones no gubernamentales firmaron hoy una misiva en la que lamentaron las deficiencias provocadas en ese sector como consecuencia de los recientes escándalos sexuales destapados.



Los directores ejecutivos de estas organizaciones se comprometieron a "hacer más" para proteger los intereses de las personas que necesitan ayuda, "la razón de ser" de su existencia y las principales perjudicadas de esta crisis.



Además, aseguraron que tomaran medidas "urgentes e inmediatas" que incluirán más recursos para salvaguardar los derechos de los beneficiarios.



"Ante el abuso de poder tiene que haber tolerancia cero", subrayaron en la carta, en la que insistieron en la "obligación" que tienen como directores de "prevenir, detectar y erradicar cualquier comportamiento inaceptable".



Las ONG admitieron que las recientes revelaciones causaron "angustia y decepción generalizada" y que el sector necesita "un cambio fundamental".



Anunciaron que "reforzarán" los sistemas de referencias para trabajar en las organizaciones "para que, personas que tengan antecedentes de abusos de poder o conductas inapropiadas, no puedan ser contratadas".



Los escándalos por abusos sexuales en las ONG comenzaron cuando el periódico británico "The Times" destapó que excooperantes y directivos de la organización británica Oxfam organizaron orgías y contrataron prostitutas en Haití en 2010, tras el terremoto que asoló el país.



El país caribeño anunció ayer que suspenderá por dos meses las actividades de Oxfam en su territorio, un plazo en el que tanto el Ministerio de Planificación y Cooperación Externa como el Ministerio Público investigarán, por separado, lo ocurrido.



Al alboroto causado por estas revelaciones en Haití, se sumó ayer la dimisión del director ejecutivo adjunto de Unicef, el británico Justin Forsyth, por acusaciones de conducta inapropiada hacia trabajadoras de la ONG Save The Children, donde fue consejero delegado.



Mientras trabajaba para la plataforma británica, Forsyth fue acusado por ellas de enviarles mensajes de texto inapropiados, comentar la ropa que llevaban o lo que sentía por ellas. EFE