Opositor venezolano Borges se reúne hoy con el presidente de Panamá

CARACAS.- El diputado opositor Julio Borges se reunirá hoy con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, para denunciar los recientes anuncios del Gobierno de Venezuela "en materia electoral" y abordar la situación de crisis política que atraviesa su país.



El expresidente del Parlamento, único poder en manos de la oposición, también sostendrá un encuentro con los venezolanos residentes en Panamá.



"Es necesario apoyar un gran frente tanto nacional como internacional, donde los venezolanos nos plantemos para defender nuestro derecho a tener unas elecciones presidenciales libres y a vivir en democracia", dijo Borges citado en un comunicado de prensa.



El opositor había anunciado la semana pasada que iniciaría una gira por varios países de América Latina, luego de que no se lograra un acuerdo con el Gobierno en los diálogos de República Dominicana en los que se discutían las garantías y condiciones para las elecciones presidenciales que ya han sido convocadas para abril.



La coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la forma parte Borges, sostiene que no están dadas las condiciones y anunció este miércoles que no participará en las presidenciales.



"Por eso reiteraremos ante el mundo que nuestras exigencias para participar en el proceso electoral son: una fecha viable y ajustada a lo que dice la Constitución, observación internacional profesional, condiciones para que los venezolanos en el exterior puedan votar", dijo hoy Borges.



También recordó que piden "un CNE (Consejo Nacional Electoral) equilibrado y que se acabe el chantaje electoral desde los puntos rojos", dijo en referencia a los puntos que instala el chavismo cerca de los centros de votación cuando se realizan elecciones, y desde donde, según la oposición, se manipula a los electores.



A las elecciones presidenciales, anticipadas para el 22 de abril por el CNE tras un decreto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, se ha sumado una propuesta del chavismo de celebrar ese mismo día elecciones legislativas (que según la Constitución deben realizarse en 2020). EFE