Alianza opositora no participará en elecciones presidenciales de Venezuela

CARACAS.- La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció hoy que no participará en las presidenciales del 22 de abril si no hay cambios en las condiciones electorales, aunque dejó la puerta abierta a concurrir si el Gobierno acepta las propuestas hechas en República Dominicana.



"No cuenten con la Unidad Democrática ni con el pueblo para avalar lo que hasta ahora es solo un simulacro fraudulento e ilegítimo de elección presidencial", anunció el coordinador político de la MUD, Ángel Oropeza, en una rueda de prensa.



Oropeza aseguró que esta firma se hizo "en consenso" y por parte de "todos" los partidos que conforman la alianza antichavista.



En una comunicado de ocho puntos, Oropeza retó al jefe de Estado y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, a que "se mida contra el pueblo en unas elecciones de verdad" y citó las condiciones electorales contenidas en el documento presentado en las negociaciones en Santo Domingo el 2 de diciembre.



Recordó que en este se recogen, entre otras cosas, "la realización de elecciones en el segundo semestre de este año 2018, la conformación de un Consejo Nacional Electoral equilibrado (...) y la revocatoria de las inhabilitaciones a partidos y líderes".



"Con estas condiciones, previstas en la ley y que por tanto deberían ser de obligatorio cumplimiento, estamos listos para participar", anunció.



El chavismo defiende que en la última ronda de diálogos en República Dominicana a principios de este mes se llegó a un acuerdo pero que la oposición se negó a firmarlo a última hora.



En el documento leído hoy por Oropeza se califica la convocatoria a presidenciales decretada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano oficialista plenipotenciario no reconocido por la oposición, de "prematura y sin condiciones", a la par que un "show del propio gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene".



Convocó "a todos los sectores sociales del país a constituir un gran Frente Amplio Nacional" para conformar un "mecanismo efectivo de organización y articulación de fuerzas sociales y políticas".



Esta organización giraría, dijo, "en torno al propósito de alcanzar este año elecciones limpias y competitivas, y lograr el rescate de la democracia como sistema político".



Adelantó que en los próximo días, por un lado se "multiplicarán las reuniones" para darle cuerpo a este "gran frente amplio" y por otro se anunciarán "las propuestas básicas del Programa de Gobierno de Unión y reconstrucción nacional" para el que comenzarán "un proceso amplio de discusión y consulta" en toda Venezuela.EFE