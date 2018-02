Sociedad de Geología insta esperar estudios sobre factibilidad de mina de San Juan

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La Sociedad Dominicana de Geología (SODOGEO) exhortó hoy a la opinión pública en general a esperar los resultados del estudio de factibilidad económica, social y ambiental del proyecto de explotación de la mina de oro de San Juan.

En un documento titulado “Llamado a la toma de decisiones sobre la base de datos y conocimiento científico sobre explotaciones de yacimientos mineros”, la institución manifestó sentirse en el deber de informar a la ciudadanía sobre los aspectos más relevantes de las concesiones para comprender en su justa medida las razones por las que el Ministerio de Energía y Minas otorga los permisos de determinados yacimientos mineros.

El documento indica que el término de “concesión de explotación” no implica necesariamente que el proyecto será ejecutado y que todo dependerá del estudio de factibilidad económica, social y ambiental que se realiza luego de la obtención de dicho permiso y para el cual las empresas invierten sumas considerables para definir la viabilidad de los proyectos.

Afirma además, que las explotaciones de yacimientos mediante minería subterránea tienen huellas ambientales bastante reducidas y aceptables frente a los beneficios de desarrollo económico y social que obtienen tanto las comunidades aledañas como el propio Estado.

Dentro de esos beneficios, la organización indica que procesos de electrificación rural, construcción de obras de infraestructura vial, puentes, carreteras, alcantarillas; así como acceso a internet, programas de reforestación de alto impacto favorable para las cuencas de los ríos y arroyos, contrarrestando así el deplorable y avanzando proceso de deforestación propio de las actividades agrícolas de las comunidades, entre otros.

Asimismo, el manifiesto aclara en términos técnicos que los yacimientos mineros profundos no generan excavaciones a cielo abierto porque no se encuentran minerales en la parte superior de los depósitos y que la altura del portal de entrada a minas subterráneas no son indicadores de la profundidad del yacimiento.

En cuanto al uso del agua, indica que los estudios de pre-factibilidad que hoy día desarrollan las empresas multinacionales, generalmente presentan metodologías muy estrictas con huellas hídricas extremadamente limitadas.