Canciller peruana está segura que Maduro no acudirá a Cumbre de las Américas

LIMA.- La ministra peruana de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, manifestó estar segura de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no acudirá a la Cumbre de las Américas, que se celebra en Lima el 13 y 14 de abril, después de que el Gobierno de Perú le retirara esta semana la invitación.



Aljovín indicó en una entrevista publicada ayer por el diario La República que, en el caso de que Maduro cumpla igualmente su palabra de viajar a la capital peruana para la reunión, "todo Estado tiene facultades y procedimientos administrativos para establecer medidas cuando una persona no es bienvenida".



La canciller peruana afirmó sentirse respaldada por el Grupo de Lima aunque en la declaración emitida tras la reunión celebrada este martes en la capital de Perú solo decían que la respetaban.



"Yo creo que palabras más, palabras menos, hay un respaldo del Grupo de Lima. Lo discutimos en una mesa con todos los cancilleres", agregó Aljovín.



La ministra justificó la anulación de la invitación cursada en noviembre a Maduro por la decisión de convocar de manera anticipada para el 22 de abril las elecciones presidenciales, rechazadas por el Grupo de Lima al considerar que no será un proceso democrático, justo, libre y transparente.



Aljovín argumentó que el Gobierno peruano remitió la invitación a Maduro cuando el oficialismo y la oposición venezolana mantenían en la República Dominicana conversaciones para acercar posturas y consensuar la fecha de las elecciones, diálogo que afirmó haberse roto con la convocatoria adelanta de comicios.



Preguntada por si el Ejecutivo de Perú tomaría la misma medida con Cuba, la canciller respondió que el Gobierno cubano no firmó la declaración de Quebec como sí lo hizo Venezuela.



La misma Aljovín anotó en una columna publicada hoy en el diario El Comercio que ese documento multilateral establece que "la alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático de un Estado constituye un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en el proceso de cumbres americanas".



Cuestionada en la entrevista por si hubiese excluido igualmente a Maduro de la Cumbre en caso de que Perú tuviera una relación comercial intensa con Venezuela, Aljovín alegó que la posición asumida es de defensa de la democracia y que las relaciones comerciales no influyen.



Exhortada entonces a reflexionar sobre si se debería actuar con la misma dureza contra China, principal socio comercial de Perú, la ministra contestó que "con China hay magníficas relaciones, no solo comerciales sino culturales", con "lazos de amistad que vienen desde hace mucho".



Las elecciones presidenciales de Venezuela fueron decretadas el 15 de enero por la Asamblea Constituyente, órgano plenipotenciario formado solo por chavistas y que la oposición y varios Gobiernos no reconocen su legitimidad, entre ellos los del Grupo de Lima.



La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue excluida en enero del proceso de validación de tarjetas electorales ya que el Tribunal Supremo de Justicia estimó que podría llevar a los ciudadanos a una "doble militancia" ilegal y dejando a la oposición, de momento, sin una agrupación política conjunta.



El Grupo de Lima fue creado con Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, ante la imposibilidad de aprobar resoluciones sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) por el bloqueo de los países caribeños. EFE