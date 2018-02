Unos 23 dominicanos, la segunda mayor cantidad de extranjeros, están presos en cárceles de Venezuela

CARACAS.- La ministra penitenciaria de Venezuela, Iris Varela, informó ayer que al menos 1.157 extranjeros sentenciados o procesados ante la Justicia están recluidos en las cárceles del país y que el total de foráneos es mayor si se incluyen los que están detenidos pero no enjuiciados.



Durante una entrevista con el canal estatal VTV la ministra explicó que el total de 1.157 incluye a personas "de todas las nacionalidades" y remarcó que 957 son colombianos.



"¿Qué es lo que ha venido eternamente de Colombia lamentablemente? Prostitución, narcotráfico, sicariato, modalidades delictivas que no se conocían aquí sino que fueron la cultura del paramilitarismo que inventó (el expresidente colombiano) Álvaro Uribe Vélez", dijo.



Entre los reos también están 23 provenientes de la República Dominicana, 22 de Perú, 19 de Ecuador, 13 de Nigeria, 12 de Brasil, 9 de España, 9 de México, 7 de China, 7 de Cuba, 6 de Italia, 5 de Estados Unidos, 5 de Guyana, 4 de Honduras, 4 de Reino Unido, 3 de Libia, 2 de Argentina, 2 de Grecia, 2 de Haití; entre otros.



Varela remarcó que esta lista de extranjeros proviene de una data actualizada de su cartera pero que el total de foráneos lo integran "muchos más" que no están recluidos en cárceles adscritas al ministerio o que están en fases preliminares de los procesos judiciales.



Al igual que el jefe del Estado, Nicolás Maduro, la ministra negó que exista un "éxodo masivo" de venezolanos que abandonan el país debido a la severa crisis económica.



"La mayoría de los que se están yendo son los frustrados de las guarimbas (protestas antigubernamentales violentas) ojalá que no regresen más nunca (...) el venezolano que ama la patria de aquí no se va hermano, así que el que se va no hace falta, por mí que se vayan todos esos bichos", expresó Varela.



"Que quedemos aquí los revolucionarios que somos los que vamos a construir este país (...) sin esa plaga, nosotros vamos a ser mejores, esa plaga aquí no hace falta, por mí que se vayan todos", agregó.



Los comentarios de Varela la convirtieron en tendencia en Twitter y el vídeo con sus declaraciones fueron difundidos en varias redes sociales en las que los internautas pidieron que se aplique a sus declaraciones la llamada Ley Contra el Odio que aprobó la oficialista Asamblea Nacional Constituyente en noviembre pasado.



Esta ley, emitida por el foro conformado solo por chavistas, castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan "el fascismo".EFE