Canciller de Venezuela agradece esfuerzo de R.Dominicana en diálogo

SANTO DOMINGO.- El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, se reunió hoy con el canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas, y agradeció el acompañamiento de este país en el fracasado dialogo que mantuvieron durante meses en Santo Domingo representantes del Gobierno y la oposición venezolana.



Arreaza, quien visita el país como parte de una gira por Latinoamérica, subrayó la entrega y el tiempo del Gobierno de la República Dominicana en ese diálogo, impulsado por el presidente dominicano, Danilo Medina, y por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.



"Quisimos venir a agradecer y analizar también la situación regional, las próximas convocatorias a cumbres presidenciales, la próxima cumbre de la Asociación de Estados del Caribe que será en Margarita (Venezuela) el 16 de marzo", dijo el canciller venezolano en declaraciones a periodistas en la Cancillería dominicana.



En la reunión con Vargas, dijo, también se habló sobre el intercambio comercial y las relaciones entre ambas naciones.



Arreaza visita la República Dominicana una semana después de que fracasara el proceso de diálogo entre el chavismo y la oposición de su país tras no lograr consensuar la fecha y las reglas de juego de las elecciones fijadas ya para el 22 de abril, una cita para la que la oposición considera que no están dadas una serie de premisas para que los comicios sean "justos" y "transparentes".



La oposición se negó a firmar el 6 de febrero en Santo Domingo un acuerdo con el Gobierno por considerar insuficientes las garantías dadas para las presidenciales y presentaron a su vez otro texto, que fue rechazado por el Gobierno venezolano, por lo que el diálogo entró en un "receso indefinido", según anunció el presidente Medina.



El documento, que según el Gobierno venezolano ya estaba consensuado al cien por cien con la oposición, fue firmado en Caracas por Maduro, quien aseguró que lo va a cumplir en todas sus partes.



Arreaza afirmó hoy en sus declaraciones que Maduro "va a cumplir con cada una de las disposiciones de ese acuerdo, no solo en lo electoral sino en cada uno de temas que allí se acordaron".



Asimismo, apunto, que se van a "activar" las misiones de acompañamiento electoral, una de las cuales estaría encabezada por la República Dominicana y los países garantes del diálogo en Santo Domingo, y otra por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



El diálogo político contó en principio con el acompañamiento de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, países invitados por el Gobierno de Maduro, y por Chile y México, a instancias de la oposición y que finalmente se retiraron de estas conversaciones. EFE